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超馬好手陳彥博害羞露雙腳 攝影展呈現身上印記

中央社／ 台北20日電
超馬好手陳彥博20日出席極地勇者印記快閃攝影展記者會，除分享賽事心得外，也盼藉攝影展讓民眾近距離欣賞每場挑戰所留下印記。 中央社
超馬好手陳彥博20日出席極地勇者印記快閃攝影展記者會，除分享賽事心得外，也盼藉攝影展讓民眾近距離欣賞每場挑戰所留下印記。 中央社

征戰極地、沙漠到叢林過程在台灣超馬好手陳彥博身上刻劃許多印記，現在透過攝影展呈現在大眾面前，第一次讓大家看到赤裸裸雙腳的他感到害羞，但證明每個印記都是來真的。

6月剛滿37歲的陳彥博，今年2月重返加拿大育空、完成極地橫越賽，4月挑戰撒哈拉沙漠超馬賽，同樣順利完賽，他今天出席穿戴裝置品牌所舉行的極地勇者印記快閃攝影展，除了分享賽事心得外，還透過攝影展讓民眾近距離欣賞每1場挑戰留下的印記。

不同於過去動態記錄比賽過程，這次攝影的改聚焦陳彥博身上的印記，用黑白照的方式呈現眼睛、手臂到雙腳等部位。

陳彥博接受媒體聯訪時表示，身上有很多世界各地帶回來的傷，「雖然已經結疤和癒合，對我來說，當你帶著熱情追求夢想時，這也告訴自己身上所有印記都是來真的，雖然身上有許多痛，但它帶我看到全世界最美的風景」。

陳彥博的雙腳難得直接展現在鏡頭面前，他今天在介紹時不免有點害羞，而他在上半年剛經歷極地和沙漠挑戰，照片中雙腳10個腳趾頭中，有7個指甲已經掉落，且右腳腳背還有過去凍傷留下的深色疤痕。

攝影展中展出不少照片，而最能打動的陳彥博就是自己的眼睛，他表示，透過雙眼能夠認識世界，眼神還能傳達自己內心柔軟、感傷、韌性不同面向。

「對我來說身體也許沒那麼完美，但是很完整。」陳彥博解釋，這些代表都是在世界各地所留下的足跡，希望透過攝影展讓民眾瞭解，「我們不是為了終點、輸贏，重點是努力過程，你只要努力過，對得起自己就好」。

陳彥博強調，世界雖然沒有想像中的美好，但也沒有多糟，而所有脆弱和堅強都會超乎自己想像，「我不會事事順利，但我可以事事盡力」。

陳彥博 超馬

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