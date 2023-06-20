快訊

網友罵翻！端午連假辦單車賽 合歡山「這天」恐塞爆

NONO第二爆？女網友控「N哥」摸腿揉胸暗處強抱：有人死不承認

足球／將達生涯第200場國際賽 C羅：永不放棄為葡萄牙出戰

中央社／ 里斯本19日綜合外電報導
C羅將在對冰島一役達成生涯在國際賽第200場出賽里程碑。 歐新社
C羅將在對冰島一役達成生涯在國際賽第200場出賽里程碑。 歐新社

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度正為2024歐洲國家盃會外賽備戰，將在對冰島一役達成生涯在國際賽第200場出賽里程碑。他今天表示，自己「永遠不會放棄」為葡萄牙而戰。

法新社報導，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今年3月對列支敦斯登（Liechtenstein）的比賽，是他生涯踢的第197場國際賽，創下男子球員國際賽出賽場次新紀錄。

葡萄牙20日將對上冰島，C羅今天在雷克雅維克（Reykjavik）進行的賽前記者會上說：「我永遠不會放棄來到這裡（為葡萄牙國家隊效力），因為這一直是個夢想。」

「達到生涯200場國際賽的里程碑，不是為了任何人，這顯示了我對國家和球隊的愛。」

在今年初馬蒂內茲（Roberto Martinez）接掌葡萄牙兵符後，C羅在3場出賽中攻進4球，但球隊上週擊敗波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）的比賽，他並未攻破球門。

C羅補充道：「如果我能在生涯第200場國際賽中進球，那將是非常美好的。」他在國際賽一共踢進了122個進球，是男子球員的最佳紀錄。

「我沒有在追逐紀錄，是它們追著我跑。我很高興，因為這是我持續在球隊中保持最高水準的其中一部分動力來源。」

「這是我從未想過自己能完成的事。」

馬蒂內茲證實，目前效力於沙烏地阿拉伯豪門球隊艾納斯（Al Nassr）的C羅，在葡萄牙對冰島一役將會先發。

曾為比利時國家隊總教練的馬蒂內茲說：「一名球員能在國際賽出賽達200場，這是獨一無二的。」

「這是葡萄牙足球的驕傲，」

葡萄牙正在爭取進到明年於德國進行的2024歐洲國家盃會內賽參賽資格，他們靠著轟進13球的旺盛火力拿下3連勝，目前在會外賽J組排名第1。

C羅 歐洲國家盃 比利

延伸閱讀

足球／中華隊凱旋而歸迎世足資格賽 美派甜心將海選

足球／弟弟林明偉為中華隊建功 林偉傑：振奮年輕世代

足球／安聯小小世界盃24日總決賽 送球員到慕尼黑移訓

羽球／加拿大帕拉賽我奪2銀2銅 為巴黎帕運資格打重要基石

相關新聞

台北羽賽／來看戴資穎！壽星21日下午登場

今天過29歲生日的我國「一姊」戴資穎，本周將在天母台北市大體育館挑戰台北羽球公開賽衛冕，壽星首戰明天下午登場，約2點出戰...

足球／中華隊凱旋而歸迎世足資格賽 美派甜心將海選

中華男足隊今天自菲律賓返抵國門，6月份兩場國際積分賽取得一勝一和，其中主場賽事迎戰泰國，足協攜手高雄市政府在久違的高雄國...

台北羽賽／西班牙拍下世界第一 李芳任、李芳至發願衝擊好手

兩天前剛打下塞班島國際挑戰賽男雙冠軍，我國羽壇雙胞胎兄弟組合李芳任／李芳至昨天下午返國後，行李拉著就直接到天母台北市大體...

台北羽賽／羽壇不死鳥！雙寶爸林祐賢單日2勝大逆轉闖會內賽

昨天白天還在塞班島，土銀羽將林祐賢下午班機一落地，晚上就到北市大體育館報到，今天會外賽更連過2關，搶下台北羽球公開賽會內...

超馬好手陳彥博害羞露雙腳 攝影展呈現身上印記

征戰極地、沙漠到叢林過程在台灣超馬好手陳彥博身上刻劃許多印記，現在透過攝影展呈現在大眾面前，第一次讓大家看到赤裸裸雙腳的...

自由車／粉紅小鋼炮黃亭茵御風而行 騎出屬於自我與磨練決心

台灣自由車賽選手、粉紅小鋼炮黃亭茵御風而行，在泰國與大馬的亞洲自由車賽事拿下3張亞運會門票。她今天接受中央社專訪指出，希...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦