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台北羽賽／來看戴資穎！壽星21日下午登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎明天出賽，展開台北公開賽衛冕路。 圖／Badminton Photo提供(資料照)
戴資穎明天出賽，展開台北公開賽衛冕路。 圖／Badminton Photo提供(資料照)

今天過29歲生日的我國「一姊」戴資穎，本周將在天母台北市大體育館挑戰台北羽球公開賽衛冕，壽星首戰明天下午登場，約2點出戰自家人梁庭瑜，「羽球王子」王子維、尋求男單衛冕的「一哥」周天成也將在第一球場接棒上陣。

台北羽球公開賽屬於BWF超級300等級，總獎金21萬美元，適逢巴黎奧運積分賽開跑，今年各國參賽選手創下台北賽最強陣容。

名列男單頭號種子的奈良岡功大雖退賽，男單仍星光熠熠，包括世界排名11的西本拳太和排名14的常山幹太，世界第9印度男單普拉諾（H. S. Prannoy）、香港一哥伍家朗和李卓耀；另外，世界第7的馬來西亞混雙組合吳塤閥／賴潔敏、世界第8男雙組合王耀新／張御宇都將齊聚台北。

今天進行會外賽成和部分會內賽，4場男單第二輪會內賽都上演3局大戰，最終老將林祐賢、廖倬甫、台裔德籍的蕭聖傑和馬來西亞艾迪爾（Aidil Sholeh）出線，其中林祐賢明天就要挑戰普拉諾。

尋求衛冕的小戴在女單領銜，名列頭後種子的今日壽星首輪將面對梁庭瑜，比賽安排在第一球場第8戰，約下午2點登場；王子維排在第12場出賽，壓軸第14場就是尋求台北羽球公開賽第5冠的「一哥」周天成。

包括「左手重砲」林俊易、女單好手白馭珀和「中租學霸」許玟琪明天都將上陣，「麟洋配」王齊麟／李洋和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都將在今天出賽。

羽球 周天成 王子維

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