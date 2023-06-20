足球／安聯小小世界盃24日總決賽 送球員到慕尼黑移訓

全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」今年邁入10周年，在歷經全台8區預賽後，最終共有56支球隊脫穎而出，將在24、25日在台師大舉行全國總決賽，角逐安聯小小世界盃特色的冰淇淋冠軍獎盃，安聯人壽總經理林順才強調，希望未來10年能與中華民國迷你足球協會繼續合作，培育小選手朝著踢進世足賽的目標邁進。

今年安聯小小世界盃維持開放U6至U15組別報名參賽，吸引近千支隊伍報名，最終共有535隊入選，在經過台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、台南市、高雄市以及花蓮縣的預賽後，加上推廣離島足球運動，設有保留名額給離島地區，因此有56隊晉級到24日登場的全國總決賽。

林順才在今天全國總決賽記者會上表示，安聯人壽與迷你足球協會一合作已經10年，雙方攜手推動台灣最大的小朋友足球賽，一起努力建立台灣足球文化，「足球是需要長時間投入的，我們一直有個目標就是幫助台灣打進世界盃，希望下個10年繼續合作，投入集團資源培育小球員，在未來踢進世界盃。」

中華民國迷你足球協會理事長房振昆表示，「這10年感觸很深，承蒙安聯贊助，如同他們企業在台灣有很好願景，在台灣獲得很大肯定。迷你足協推廣足球帶給很多家庭、小朋友快樂，透過這個安聯足球培養很多小朋友，進入成年前有很好扎根，今年總決賽將於6月24、25日開踢，參賽的都是全省各地最好球隊，希望他們踢出好成績，堅持自己，讓大家看見你們成就。」

今天記者會包括中華民國迷你足球協會推廣大使許淑華，以及3位回娘家的中華男足國腳林偉傑、王翔毅、李冠霈也都到場力挺；此外，今年安聯人壽也將再度開放培訓名額，遴選出頂尖球員至德國慕尼黑參加「安聯Move Now足球小將夏令營」。