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足球／PK戰擊敗克羅埃西亞 西班牙歐國聯稱王

中央社／ 鹿特丹18日綜合外電報導
西班牙守門員西蒙(左)助西班牙奪冠。 路透社
西班牙守門員西蒙(左)助西班牙奪冠。 路透社

西班牙和克羅埃西亞在歐國聯冠軍賽一路踢到延長賽結束仍0比0僵持，西班牙最後靠PK戰5比4險勝克羅埃西亞，抱走歐國聯冠軍盃。

PK戰雙方前3點都進球，西班牙守門員西蒙（Unai Simon）擋下克羅埃西亞第4點梅爾（Lovro Mayer）、第6點佩特科維奇（Bruno Petkovic）的攻門，西班牙第5點拉波特（Aymeric Laporte）的射門雖被攔下，但在第6點卡瓦哈（Dani Carvajal）順利打入，西班牙繼2012年歐國盃後再度於國際重要賽事奪冠，也讓克羅埃西亞心碎。

綜合法新與路透社報導，西班牙在3月的2024年歐國盃會外賽敗給蘇格蘭後，新任總教練戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）被轟得體無完膚，今天拿下這座冠軍讓他稍微拾回信心，也算一償2021年歐國聯決賽敗給法國的遺憾。

西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里（Real Madrid）後衛卡瓦哈告訴西班牙國家電視台（TVE）說：「這對我們是個絕佳機會，我們先前在別的比賽（卡達世界盃）早早出局，今天我們必需把握機會。」

「我們對PK戰充滿信心，也確實執行得不錯。我知道該怎麼攻門，也知道會被排在第6點，我想用帕年卡式罰球（Panenka，騙到守門員倒地的瞬間將球輕輕挑出一個拋物線踢入），也的確收效。」

克羅埃西亞在2018年俄羅斯世界盃足球賽屈居亞軍，2022年卡達世界盃拿下季軍，卻從未在任何國際大賽奪冠，全隊都十分希望為替國家隊效力166的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）踢下這座歐國聯冠軍。

今天全場可能有2萬5000多名克羅埃西亞球迷湧進鹿特丹觀看這場比賽，場中只有一小區是西班牙球迷。

克羅埃西亞球迷在比賽第10分鐘時高喊莫德里奇的名字，因為他的球背號是10號，並希望他不要真如之前傳出的風聲，在踢完這場球後自國家隊引退。

克羅埃西亞 莫德里奇 歐國盃

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