射箭／世界盃第三站不敵南韓 中華男團「銀恨」、混雙奪銅

世界盃第三站麥德林站今天進行最終日賽程，中華隊反曲弓男子隊勇闖金牌戰，可惜魏均珩、「湯包」湯智鈞和蘇于洋遭強敵南韓隊「完封」，挑戰金牌失利，仍帶回銀牌一面，魏均珩接續混雙再和彭家楙帶回混雙銅牌，單日2面獎牌進帳。

世界盃共有4站，安塔利亞站是年度第一站，中華隊複合弓男團奪下銅牌，複合弓混雙組合陳怡瑄／陳界綸和反曲弓混雙代表邱意晴／湯智鈞更雙雙射進金牌戰，可惜兩場混雙都「銀恨」；上月落幕的第二站上海站，中華隊帶回反曲弓女團銀牌。

第三站麥德林站，中華反曲弓女子隊團體賽4強賽「加射」敗給中國大陸隊，錯失金牌戰機會，不過先進行的銅牌戰擊敗美國隊，收穫銅牌一面。

中華反曲弓男子隊一路射進金牌戰，最終戰和南韓正面對壘，首局擔任第三棒的魏均珩第一箭意外只有2分，之後雖修正，仍以47：55不敵南韓。南韓第二局更出現5支10分箭，加上第三局6支箭裡也有5支10分箭，3局積點都拿下，以6：0帶走金牌，且是連兩站登頂。

魏均珩休息不到半小時就再度上陣，他和彭家楙混雙銅牌戰遭遇印度考爾（Bhajan Kaur）／謝爾克（Tushar Prabhakar Shelke），首局中華隊以37：35拿下，第二局兩隊38：38戰平，第三局先射的印度隊拿下36分，中華隊壓軸的魏均珩只要射出10分箭就能直接拿下勝利，他雖射下9分箭，但彭家楙的第2支箭在檢查後確定壓在10分線上，比數修正後中華隊從36分變成37分，以1分之差險勝印度，2點積分全拿下也以5：1帶回銅牌。

世界盃第四站8月15日到20日在法國巴黎登場，墨西哥特拉斯卡拉設置的總決賽10月9日到10日壓軸進行。