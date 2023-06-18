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體操／亞錦賽單槓決賽名列第4 李智凱：沒留遺憾

中央社／ 新加坡18日專電
體操亞錦賽18日在新加坡進行最後一天賽程，台灣好手李智凱在單槓決賽上陣。 中央社
體操亞錦賽18日在新加坡進行最後一天賽程，台灣好手李智凱在單槓決賽上陣。 中央社

亞洲競技體操錦標賽今天邁入最後一天賽事，台灣「鞍馬王子」李智凱在單槓個人決賽名列第4。他賽後表示，自己盡全力發揮，多了一次上場享受比賽的機會，至少沒留下遺憾。

拿到東京奧運男子鞍馬銀牌的李智凱，這次在新加坡舉行的體操亞錦賽表現不如預期，團體全能賽時，拿手的鞍馬項目僅以12.166分排在第28名，沒能晉級個人決賽，反倒獲得晉級單槓決賽的門票。

今天單槓決賽上，李智凱以難度分5.1、完成分8.233的分數，拿下13.333分，在8名選手中名列第4，無緣獎牌。

李智凱賽後受訪表示，今天盡全力發揮，雖不像資格賽時做得那樣順利、完美，但至少沒有失誤，也給自己多一次上場享受比賽的機會、多一次學習的經驗，「至少沒有留下遺憾了」。

女子組部分，即將滿16歲的台灣未來之星廖奕淳今天在平衡木、地板項目個人決賽登場。

廖奕淳在平衡木項目發生落馬失誤，以11.833分、排名第7作收。她隨後在地板項目獲得12.833分，在8名選手中名列第5。

這次亞錦賽是廖奕淳首度在國際賽上陣，教練林祥威接受中央社記者訪問時表示，今天決賽對廖奕淳而言，設定為「練習賽的概念」，主要是磨練大賽經驗，包括如何調整緊張心態、是否能做出預賽沒做出來的動作難度等。

林祥威說，儘管廖奕淳在平衡木發生失誤，但隨後在地板項目調整回來、動作難度也有做出來，「那就夠了」。回去會再檢討如何提高難度分及精進現有動作。

他指出，這次參賽主要目標是獲得世錦賽及奧運參賽資格，奪牌的目標則是設定在2026年的亞運；在那之前，多一場比賽就是多一場磨練的機會。

廖奕淳賽後受訪說，對於自己這次整體表現，覺得「算是不錯」，有達到團體參加世錦賽的目標。

首次在國際賽登場的她表示，還沒出國前的壓力比較大，到了現場，「有其他姊姊陪著，就比較沒那麼緊張」，盡量按照自己節奏走。

廖奕淳也說，這次參賽看到其他國家選手，覺得彼此差距還是很大，不論是難度或質量，「回去還是要繼續加油」。

李智凱 世錦賽 亞運

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