體操／亞錦賽最終日 李智凱單槓第4名獎牌擦身過

在新加坡舉行的亞洲體操錦標賽今天進行最後一天賽事，台灣「鞍馬王子」李智凱在單槓個人決賽以13.333分獲得第4名，和獎牌擦身而過。

拿到東京奧運男子鞍馬銀牌的李智凱，在這次新加坡體操亞錦賽表現不如預期，在團體全能賽時，拿手的鞍馬僅以12.166分排在第28名，沒能晉級個人決賽。

反倒是單槓項目李智凱雖以13.433分排名第10，但依規定各國最多2人晉級單項決賽，中國、日本都有3人擠進單槓前8名，在各扣除1人後，李智凱也因此獲得晉級單槓決賽的門票。

今天的單槓決賽，李智凱以難度分5.1、完成分8.233的分數，拿下13.333分還一度排在第3名，不過就在倒數第2名登場的菲律賓選手尤洛（Carlos EdrielYulo）完賽後拿下14.033分，也把李智凱擠到第4名無緣獎牌。

除了李智凱外，女子組年僅15歲的台灣未來之星廖奕淳則在平衡木、地板項目個人決賽登場。

廖奕淳在平衡木項目以11.833分排名第7作收，地板項目則以12.833分、排名第5作收，同樣無緣替台灣再添獎牌，但未來不可限量。

今年的亞洲體操錦標賽，台灣男子代表隊派出李智凱、洪源禧、林冠儀、蕭佑然、葉政、黃彥章；女子代表隊成員則有丁華恬、黃子星、林宜蓁、廖奕淳、賴品儒、吳幸芬。

最終台灣女子代表隊獲得團體銅牌，這不但是台灣在體操亞錦賽史上首面女團獎牌，也順利取得今年9月底世錦賽的參賽資格。而男團在普遍發揮不佳的情況下，僅獲得團體第6，無緣今年世錦賽的團體賽。