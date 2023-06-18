快訊

男平交道持釣竿觸電倒地 影響台鐵5列次、1220名旅客

俄烏互指對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

曾報復性致詞拖延典禮 金鐘得主遭控劈腿女學生致歉了

體操／亞錦賽最終日 李智凱單槓第4名獎牌擦身過

中央社／ 台北18日電
李智凱。 報系資料照
李智凱。 報系資料照

在新加坡舉行的亞洲體操錦標賽今天進行最後一天賽事，台灣「鞍馬王子」李智凱在單槓個人決賽以13.333分獲得第4名，和獎牌擦身而過。

拿到東京奧運男子鞍馬銀牌的李智凱，在這次新加坡體操亞錦賽表現不如預期，在團體全能賽時，拿手的鞍馬僅以12.166分排在第28名，沒能晉級個人決賽。

反倒是單槓項目李智凱雖以13.433分排名第10，但依規定各國最多2人晉級單項決賽，中國、日本都有3人擠進單槓前8名，在各扣除1人後，李智凱也因此獲得晉級單槓決賽的門票。

今天的單槓決賽，李智凱以難度分5.1、完成分8.233的分數，拿下13.333分還一度排在第3名，不過就在倒數第2名登場的菲律賓選手尤洛（Carlos EdrielYulo）完賽後拿下14.033分，也把李智凱擠到第4名無緣獎牌。

除了李智凱外，女子組年僅15歲的台灣未來之星廖奕淳則在平衡木、地板項目個人決賽登場。

廖奕淳在平衡木項目以11.833分排名第7作收，地板項目則以12.833分、排名第5作收，同樣無緣替台灣再添獎牌，但未來不可限量。

今年的亞洲體操錦標賽，台灣男子代表隊派出李智凱、洪源禧、林冠儀、蕭佑然、葉政、黃彥章；女子代表隊成員則有丁華恬、黃子星、林宜蓁、廖奕淳、賴品儒、吳幸芬。

最終台灣女子代表隊獲得團體銅牌，這不但是台灣在體操亞錦賽史上首面女團獎牌，也順利取得今年9月底世錦賽的參賽資格。而男團在普遍發揮不佳的情況下，僅獲得團體第6，無緣今年世錦賽的團體賽。

李智凱 世錦賽 丁華恬

延伸閱讀

體操／亞錦賽單項決賽 林冠儀吊環名列第5

體操／亞錦賽台灣女團奪史上首面銅牌 獲世錦賽資格

體操／亞錦賽中華隊團體排第6 無緣世錦賽

世大運／帥一波！柔道男神、鞍馬王子演繹中華代表團新團服

相關新聞

田徑／日本15歲長跑新星朱瑛里奪地方雙冠 7月進軍全國

日本女子長跑新星、今年春天已就讀津山高校一年級的朱瑛里（Sherry Drury），繼1月在長跑接力賽連超17人爆紅後，...

足球／中國踢假球風暴 檢方批准逮捕韓籍外援孫準浩

中超足球山東泰山隊的韓國外援孫準浩此前被遼寧省朝陽市公安局刑事拘留，韓聯社今天報導，孫準浩的拘留期已於17日屆滿，中國檢...

體操／亞錦賽最終日 李智凱單槓第4名獎牌擦身過

在新加坡舉行的亞洲體操錦標賽今天進行最後一天賽事，台灣「鞍馬王子」李智凱在單槓個人決賽以13.333分獲得第4名，和獎牌...

橄欖球／企業聯賽、亞運並進 台北元坤隊長：不侷限在台灣

國一開始接觸橄欖球，姚致堯今年除成為橄欖球企業聯賽衛冕軍台北元坤隊隊長，還選上亞運培訓隊，一天三餐的訓練他不喊累，期待為...

台塑盃網賽／首度擊敗前輩 楊亞依主場封后

暌違3年舉辦的台塑盃女子國際職業網球錦標賽，今天產出第一站女單冠軍得主，楊亞依在「寶島內戰」中直落二力退李亞軒，勇奪個人...

高球／19歲台灣新秀吳佳晏 首奪日本女子職業賽冠軍

年僅19歲的台灣女子職業高爾夫好手吳佳晏今天在JLPGA次巡靜岡新聞SBS高球賽，以3回合低於標準10桿的206桿，拿到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦