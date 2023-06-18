橄欖球／企業聯賽、亞運並進 台北元坤隊長：不侷限在台灣

國一開始接觸橄欖球，姚致堯今年除成為橄欖球企業聯賽衛冕軍台北元坤隊隊長，還選上亞運培訓隊，一天三餐的訓練他不喊累，期待為國也為台北元坤爭取最高榮耀。

目前就讀台北市大三年級的姚致堯，國小是田徑隊成員，國中轉練橄欖球，去年就是台北元坤奪下第一屆企業聯賽冠軍的班底。

目前除要準備24日登場的第二屆企業聯賽開幕戰，姚致堯也為杭州亞運積極備戰，有時一天練到三餐且是不同規則，他解釋說：「亞運是7人制，一人要分飾兩角，企業聯賽是15人制。」

從大專盃、企業聯賽到亞運，姚致堯在內的部分選手集訓期從3月到年底，他笑說：「今年特別辛苦，但也很充實。」他隨隊4月前往新加坡、5月到泰國移地訓練，在新加坡時適逢世界巡迴賽在當地舉行，親眼見證7人制國際大賽的軟硬體、選手準備和恢復等方式，讓他大開眼界。

「國際化」正是台北元坤隊領隊杜元坤的目標之一，像是引進外國球員，藉由外國選手和當地建立起交流管道，進而增加我國球員旅外機會。