快訊

被指「性騷擾」張之豪臉書長文道歉 要為女兒改變

赤腳走路接地氣好處多？赤腳真的有益健康嗎？教授這麼說

遭控誘導學生發展感情 台大前教師李明璁：辭所有教職未來不再任教

網球／英國希望回來了！墨瑞連闖草地賽決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）挺進諾丁漢公開賽冠軍戰，有望連續拿下兩座草地金盃。 路透社
36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）挺進諾丁漢公開賽冠軍戰，有望連續拿下兩座草地金盃。 路透社

選擇跳過法網直接準備草地賽季，36歲的「英國希望」墨瑞Andy Murray）有再好不過的開始，先在瑟比頓終結4年「冠軍荒」，本周再闖進諾丁漢公開賽最終戰，有機會連捧2座草地賽冠軍，為下月登場的溫布頓注入強心針。

在此之前，墨瑞前一座冠軍已要回溯到2019年的安特衛普公開賽，瑟比頓公開賽他先為地主留下相隔7年的金盃，轉戰諾丁漢再過關斬將，今天以6：3、6：2拍下列第3種子的葡萄牙對手博爾熱斯（Nuno Borges），決賽將碰20歲的超級黑馬卡佐（Arthur Cazaux）。

卡佐世界排名僅181，諾丁漢從會外賽出發但連戰皆捷，成墨瑞最終戰對手，資歷豐富的「英國希望」說：「你到這來享受網球，但最終是想贏下冠軍。我和他（卡佐）前幾個星期一起練習過，他是很優秀的法國年輕好手，所以這對是很好的一場比賽。」

墨瑞2005年轉入職業，當時卡佐才3歲，不過對墨瑞來說，和小一輪選手對陣已經不是新聞，「我近期已經和很多年輕選手對陣，總是很難打，有些人我是第一次碰到，但我和他練習過，所以希望不會有太多意外意外。」

溫布頓7月3日點燃戰火，目前世界排名44的墨瑞希望能在「主場」大滿貫排上種子，草地賽場已拉出9連勝的他諾丁漢後就要到倫敦參加草地女王賽。

墨瑞 溫布頓 Andy Murray

延伸閱讀

英國前首相強生才辭議員 新職找上門薪資超高6位數

NBA／想要好好栽培「斑馬」？傳波波維奇不想退休了

網球／草地賽季出師不利 詹家姊妹諾丁漢首戰落馬

法網／約克維奇不想稱自己是GOAT 坦言一直在和費納比較

相關新聞

網球／英國希望回來了！墨瑞連闖草地賽決賽

選擇跳過法網直接準備草地賽季，36歲的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）有再好不過的開始，先在瑟比頓終結4年「冠...

舉重／古巴大獎賽 羅楹湲摘下2金1銀卻不甘心

在古巴哈瓦那舉行的舉重大獎賽，台灣好手羅楹湲在女子87公斤級以抓舉106公斤、挺舉129公斤、總和235公斤，替台灣帶回...

體操／亞錦賽單項決賽 林冠儀吊環名列第5

體操亞錦賽單項決賽今天登場，台灣體操好手林冠儀吊環項目總分14.000分，排名第5，而丁華恬高低槓項目獲得10.866分...

桌球／莊智淵不敵奧恰洛夫 無緣WTT拉哥斯挑戰賽4強

台灣「桌球教父」莊智淵今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）拉哥斯挑戰賽男單8強賽上陣，以7比11、11比13、8比11輸給...

中華奧會與國際奧林匹克學院簽MOU 合作推動教育發展

中華奧林匹克委員會（以下簡稱中華奧會）與國際奧林匹克學院（International Olympic Academy, ...

籃網球／亞青賽中華隊不敵汶萊隊 第8名作收

中華青年籃網球代表隊今天在2023亞洲青年籃網球錦標賽決賽第二度遭遇汶萊隊，汶萊隊最終以46：30擊敗中華隊搶下第7名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦