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體操／亞錦賽單項決賽 林冠儀吊環名列第5

中央社／ 台北17日電
體操亞錦賽17日在新加坡進行個人項目決賽，台灣好手林冠儀在男子吊環獲得14.000分，名列第5。中央社
體操亞錦賽17日在新加坡進行個人項目決賽，台灣好手林冠儀在男子吊環獲得14.000分，名列第5。中央社

體操亞錦賽單項決賽今天登場，台灣體操好手林冠儀吊環項目總分14.000分，排名第5，而丁華恬高低槓項目獲得10.866分，以第7名作收。

2023年亞洲體操錦標賽在新加坡舉行，台灣男團由東京奧運鞍馬銀牌李智凱領軍，搭配洪源禧、林冠儀、蕭佑然、葉政、黃彥章，男子成隊最終以第6名作收，無緣世錦賽

林冠儀去年亞錦賽吊環摘銅，今年在個人全能項目表現不盡理想，先是在地板項目失誤，連帶影響平時總能穩定發揮的鞍馬項目，所幸擅長的吊環，仍以14.100分排名第5、前進決賽。

林冠儀今天吊環決賽，難度分維持5.8分，在8名選手中率先上陣，或許因此有點緊張，後擺飛機動作角度不佳，執行分略被扣分，獲得8.200分，最終名次與預賽相同，維持第5名，在亞錦賽個人賽事告一段落後，接下來將為下週末的亞運選拔做準備。

另外，台灣女團昨天拿下女子成隊銅牌，除了是女團隊史首面獎牌外，還搶下世錦賽席次，完成此行最大目標，丁華恬今天參加高低槓決賽，以10.866分名列第7，無緣獎牌。

亞錦賽明天將進入最後1天賽程，台灣隊李智凱將在單槓決賽上陣，廖奕淳則將在地板和平衡木決賽登場，期盼能為台灣隊再添獎牌。

世錦賽 李智凱 丁華恬

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