射箭／射箭世界盃美德殷站 混雙魏均珩彭家楙19日爭銅

台灣反曲弓混雙組合魏均珩與彭家楙在射箭世界盃哥倫比亞美德殷站混雙4強賽，以2比6不敵美國，預計將在台灣時間19日與印度爭銅，有機會為台灣再添獎牌。

台灣反曲弓代表隊這次征戰射箭世界盃哥倫比亞美德殷（Medellin）站繳出佳績，台灣女團由雷千瑩、彭家楙及邱意晴聯手射下銅牌後，男團也由東京奧運男團銀牌魏均珩與湯智鈞領軍、搭配蘇于洋，闖進金牌戰，18日深夜將與強敵韓國隊爭奪金牌。

魏均珩與彭家楙這次分別為台灣在反曲弓個人資格賽排名最高的選手，因此搭配參加混雙賽事，為大會第2種子，首輪輪空，次輪以6比2擊退日本，8強賽再以6比0淘汰德國。

台灣組合4強賽與第3種子美國組合碰頭，首局雙方以37比37射平，各取得1分積分，而第2局美國隊靠著3支10分箭，39比36拿下，美國隊進帳2分積分。

雙方第3局同樣各射出37分，美國隊積分以4比2領先，台灣組合第4局未能把握機會，以35比36不敵對手，積分以2比6落敗。

台灣組合魏均珩與彭家楙落入銅牌戰後，預計台灣時間19日凌晨將迎戰印度組合考爾（Bhajan Kaur）與謝爾克（Tushar Prabhakar Shelke），有機會挑戰台灣隊本屆第3面獎牌。