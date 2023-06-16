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射箭／世界盃美德殷站 台灣反曲弓女團射下美國摘銅

中央社／ 台北16日電
台灣射箭反曲弓女子團隊彭家楙（左起）、雷千瑩、邱意晴，射箭世界盃美德殷（Medellin）站銅牌戰擊敗美國隊，替台灣代表隊摘下銅牌。 （射箭協會提供）中央社
台灣射箭反曲弓女子團隊彭家楙（左起）、雷千瑩、邱意晴，射箭世界盃美德殷（Medellin）站銅牌戰擊敗美國隊，替台灣代表隊摘下銅牌。 （射箭協會提供）中央社

在哥倫比亞舉行的射箭世界盃美德殷（Medellin）站，台灣女子反曲弓團隊以5比3射下美國隊，摘下銅牌。男子團體反曲弓更是一路殺進冠軍戰，18日和韓國爭金牌。

台灣射箭反曲弓女子團隊由彭家楙雷千瑩、邱意晴出征，3人在資格賽時射下1994分高居第3，僅次韓國和中國。

台灣女團首輪免戰，16強以5比4險勝荷蘭，8強以5比1痛宰墨西哥，晉級4強後面對中國隊，首局台灣以接近完美的59分擊敗中國的56分，率先搶下積分2比0領先。

第2局再以57比55強壓中國隊，積分4比0領先，並取得聽牌優勢；沒想到接下來2局都不敵中國，雙方積分戰成4比4平手，最後進入加射不敵中國，遭到逆轉落敗。

幸好台灣女團信心沒被打垮，進入銅牌戰面對美國隊，前2局台灣隊分別以56比54、56比53獲勝，也取得積分4比0領先，雖然第3局落敗，但這次台灣女團沒讓機會溜走，第4局雙方戰成55比55平手，台灣隊也靠著這1分積

分，以5比3擊敗美國，順利摘下銅牌。

女子射箭隊教練徐梓益接受中央社訪問時說：「這場表現的還算可以，對中國隊那場其實箭值都很高，分數也相當漂亮，只可惜差一點點沒能把握住，但現在射箭就是各隊實力很接近，就看臨場發揮怎麼調整。」

除了台灣女子團體反曲弓拿下銅牌外，男子團體反曲弓更是一路殺進冠軍戰，預計台灣時間6月18日和韓國爭奪金牌。

彭家楙 雷千瑩

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