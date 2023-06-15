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印尼羽賽／周天成輕取加拿大華裔好手 8強迎戰安賽龍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。 新華社
周天成。 新華社

BWF超級1000的印尼羽球公開賽今天進行16強賽程，我國男單一哥周天成與世界排名第26名的加拿大華裔好手楊燦對決，最終周天成僅花38分鐘就以21：16、21：8直落二勝出，明天8強賽將迎戰世界球王安賽龍

世界排名第8名的周天成與楊燦過去曾4度交手，在前3次對決中都由周天成拿下勝利，不過今年1月兩人就曾在印尼名人賽中碰頭，當時楊燦在兩局賽事中都取得大比分領先，最終直落二拿下對戰周天成的首勝。

而今天兩人再度在印尼交手，周天成這次也未再給楊燦太多進攻機會，在首局前段他就打出一波5：0的攻勢取得領先，且未在讓楊燦有反超前的機會，最終首局以21：16拿下。

第二局周天成乘勝追擊，開賽打出3：0後，隨後又追加一波6：0拉開差距，最終以21：8在比賽第38分鐘成功關門，搶下8強賽門票，明天將遭遇16強賽擊敗我國另一名好手王子維的世界球王安賽龍。

周天成 安賽龍 羽球

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