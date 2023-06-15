當隊長會「帶賽」？明年奧運日本將取消代表團總隊長職務

當隊長會「帶賽」？日本向來在參與大型綜合運動賽會代表團都會設置一個總隊長及副總隊長職務，而在明年巴黎奧運開始，日本奧會可能將會決定取消這個職務，據日本網友表示，原因就是擔任這個職務的選手，成績最後都不佳。

根據IOC規定，各會員國代表團選手只需要在開幕式指派男、女旗手各一名即可，並沒有要求必須在選手中選出隊長，但日本基於他們國家傳統，所有代表團選手中會選派一名選手做為總隊長，算是有別於其他國家相當獨特的職位，上屆2021年(原2020年)東京奧運，身為地主的日本代表團就選派男子田徑短跑選手山縣亮太擔任總隊長，他曾於2016年里約奧運在400接力項目，做為接力隊一員為日本奪下銀牌佳績，結果在東京奧運在個人強項百公尺表現不佳外，400接力項目日本隊還被判失格。

附帶一提，副隊長石川佳純，在桌球女單以第五種子，意外止步於八強，所幸在女團與伊藤美誠、平野美宇合作奪下銀牌。

日本網友表示，擔任代表團總隊長需要承擔更多的責任，同時也要出席更多新聞發佈會，使得隊長疲於奔命，也造成心理負擔，雖「總隊長」頭銜很好聽，卻一點也不輕鬆，因此取消總隊長是合理的決定。

中華代表團出席大型賽會，則都是由行政職中選派一名擔任帶團總領隊，並不會從選手中選任總隊長職務。