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世大運／帥一波！柔道男神、鞍馬王子演繹中華代表團新團服

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
成都世大運中華隊團服。圖／大專體總提供
成都世大運中華隊團服。圖／大專體總提供

時隔4年的世界大學運動會倒數破50天大關，大專體總正式發布代表隊團服裝備，包括「柔道男神」楊勇緯、「鞍馬王子」李智凱和東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎等9位選手帥氣演繹，綻放代表團從頭到腳的自信風采。

因疫情兩度延期的2021第31屆夏季世大運，7月28日至8月8日中國大陸成都登場，我國共派出212名選手參與田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種競賽；大專體總連5屆與頂尖運動品牌adidas攜手打造年輕化、具設計感的團服，今年更迎來潮牌NEW ERA、康乃馨口罩、運動襪FOOTER加持，單品一應俱全。

有別於以往藍白配色，本屆世大運中華隊團服以黑白為主調，搭配經典紅、藍元素的點綴，TEAM TPE字樣則以跳色切割活潑呈現。服裝由adidas與大專體總合力打造，版型、舒適度更為提升。

「每次打開世大運團服都像驚喜包！」4度叩關世大運的競技體操「鞍馬王子」李智凱透露，每一套adidas團服至今都有好好收藏，期待再次穿著俐落帥氣的團服、竭盡所能完成連霸。

世大運中華隊吉祥物「巴隆隊長」也在本屆團服配件設計處處「現蹤」，包括康乃馨特製口罩也採用滿版圖樣，融入吉祥物的各種運動動作，讓女排隊長廖苡任感到相當特別想要收藏，更讓桌球好手李昱諄、田徑短跑女將張博雅愛驚喜直呼：「好可愛！」

本屆首度與經典潮牌NEW ERA合力打造實搭單品，包括時下流行的老帽及讓三度參賽的反曲弓神射手彭家楙愛不釋手的側背小包，直言外出攜帶非常方便。黑色帽款嚴選帽型並融入字樣滾邊、側邊徽標，低調不失獨特，射擊選手呂紹全戴上更是架勢十足。

裝備部分因應選手著用需求，襪款也有專業品牌FOOTER助陣，首度參與盛會的跆拳道對打羅嘉翎就說：「融合代表隊LOGO的簡約風格，符合年輕人喜歡的設計，都很適合平常穿搭！」代表團選手還可獲得ZIV太陽眼鏡和eminent萬國通路大容量行李箱，讓選手將一行團服裝備完整收納。

「鞍馬王子」李智凱穿上成都世大運團服。圖／大專體總提供
「鞍馬王子」李智凱穿上成都世大運團服。圖／大專體總提供
中華隊男籃主控游艾喆示範成都世大運團服。圖／大專體總提供
中華隊男籃主控游艾喆示範成都世大運團服。圖／大專體總提供
「跆拳道甜心」羅嘉翎演繹成都世大運團服。圖／大專體總提供
「跆拳道甜心」羅嘉翎演繹成都世大運團服。圖／大專體總提供
「柔道男神」穿上成都世大運團服。圖／大專體總提供
「柔道男神」穿上成都世大運團服。圖／大專體總提供
成都世大運中華隊團服。圖／大專體總提供
成都世大運中華隊團服。圖／大專體總提供

跆拳道 田徑 李智凱

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