舉重／洪萬庭還有夢 古巴大獎賽復出挺舉摘銅

5年前雅加達亞運摘銀後，台灣舉重女將洪萬庭從國際賽退休，這次為夢想再拾槓鈴，今天在古巴大獎賽64公斤級抓舉、總和各85公斤、196公斤，用挺舉111公斤這面銅牌宣告回歸。

即將在6月21日滿33歲的洪萬庭，曾在2017年台北世大運女子舉重69公斤級奪金，隔年征戰雅加達亞運，在拿下69公斤級銀牌決定退休，轉任教練後，偶爾也會在國內賽事青年盃、全運會小試身手。

教練林敬能接受中央社記者訪問時表示，由於洪萬庭還有夢，教練另一個任務就是幫助選手完成夢想，「既然有夢、還想要練，那就歡迎她」。

洪萬庭與「舉重女神」郭婞淳交情深厚，去年回到國訓中心後，除了擔任學妹郭婞淳黃金計畫的訓練員外，備戰國際賽已1年。

洪萬庭這次參加在古巴首都哈瓦那（Havana）舉行的國際舉重總會（IWF）舉重大獎賽，今天在女子64公斤級上陣，抓舉85公斤，而挺舉3把全數過關，以111公斤收下銅牌，總和以196公斤名列第4。回歸國際賽首場賽事就奪得銅牌，讓林敬能開心地直喊「讚」。

不過，相較於洪萬庭復出首戰顯得老神在在，一旁的林敬能則相當緊張，林敬能解釋，由於比賽場地狀況不佳，且訓練場地凹凸不平，器材生鏽老舊，憂心選手受傷，不少世界前10名好手這次選擇僅過磅、不上場比賽，但其他選手為了拚排名，不得不上場。

洪萬庭接下來預計參加9月在沙烏地阿拉伯舉行的世錦賽，林敬能表示，洪萬庭希望能成為學弟妹的榜樣，證明無論年紀多大，只要想要拚，都還有機會。