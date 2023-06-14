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足球／追隨梅西求去 姆巴佩證實未與巴黎聖傑曼談續約
法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）今天透過聲明告訴法新社，他從未與所屬巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）談論明年合約到期後續約一事。
法新社等媒體先前報導，消息人士指稱，姆巴佩昨天已向巴黎聖傑曼表示，他不會執行2024年合約到期後再延長一年的選擇權。這意味著姆巴佩可能在今年夏天的轉隊窗口離開巴黎聖傑曼隊。
姆巴佩在今天發給法新社的聲明中指出，巴黎聖傑曼在「2022年7月15日就已獲告知」，他決定不啟動將合約再延長一年的選擇權。
同屬巴黎聖傑曼隊的阿根廷足球巨星梅西（LionelMessi）上週才剛證實，他將轉戰美國職業足球大聯盟MLS邁阿密國際隊（Inter Miami）。
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