印尼羽賽／拚第4冠 小戴首戰勝韓悅

總獎金125萬美金的印尼公開賽昨天點燃戰火，挑戰衛冕的「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都順利過頭關，小戴還獲得宛如主場的大聲加油聲，尋求第4冠有球迷做後盾。

印尼公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000分大賽，小戴2016年首度封后，18年再登頂，去年迎接第3冠，今年以第3種子身分挑戰第4冠。昨天首戰碰世界排名第10的中國大陸女將韓悅，小戴以21：15、21：17踏出衛冕第一步，她自評狀態「還行」，「需要再好好掌控一下風向。」

2024年巴黎奧運積分5月啟動，小戴已預告巴黎奧運後退役，形同「打一場就少一場」，她透露有意識到征戰的旅途已在倒數，不過心態如一，「專注當下」。

昨天首日賽程共有6組台將登場，2019年奪冠的「一哥」周天成雖失掉首局，但法國對手波波夫第三局打5分就扭到腳踝，讓小天以15：21、22：20、21：1逆轉勝，和直落2拍下泰國瓦查隆的王子維都闖第二輪。

王子維前8站「一輪遊」，昨天終於迎接近半年勝場，直呼「終於贏了」；他和小天同屬籤表上半區，有機會8強上演「寶島內戰」。