印尼羽賽／「打一場少一場」 戴資穎拚第4冠：心態沒不同

總獎金125萬美金的印尼公開賽今天點燃戰火，挑戰衛冕的我國「一姊」戴資穎、「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都順利過頭關，小戴還獲得宛如主場的大聲加油聲，宛如在主場出賽。

印尼公開賽屬於一年只有4站的BWF超級1000分大賽，小戴2016年首度封后，18年再登頂，去年迎接第3冠，今年以第3種子身份挑戰第4冠，現場常常迴盪「小戴妳最棒」、「小戴加油」的呼喊聲。

小戴笑說，到印尼出賽一直都是有很大的加油聲，自從宣布2024年退役後，今年開始的比賽都有「打一場少一場」的意識，不過心態如一，「沒什麼不同，就專注在當下。」

今天面對世界排名第10的大陸女將韓悅，小戴以21：15、21：17奪勝，第二輪將和印度老對手辛德胡（P. V. Sindhu）進行生涯第24度對決。只花36分鐘就打下首勝的小戴自評，首戰狀態「還行」，「需要再好好掌控一下風向。」