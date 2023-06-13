舉重／古巴大獎賽僅過場 郭婞淳補足巴黎奧運參賽場次規定

在古巴哈瓦那舉行的第1級舉重大獎賽（Grand Prix I），今天進行女子59公斤級賽事，台灣好手郭婞淳帶傷報名只是要補足巴黎奧運資格週期間的場次規定，因此僅過場而沒成績。

郭婞淳在5月初的亞洲舉重錦標賽帶著腰傷出征，最後在強敵環伺下仍舊獲得3面銅牌，而僅相隔1個月後郭婞淳在腰傷未癒的情況下，依舊報名遠在古巴的大獎賽，但只為了要符合巴黎奧運資格週期間對於選手的參賽場次要求，因此郭婞淳雖然上場但策略性放棄試舉槓鈴。

今天同日登場的女子59公斤級A組12人、B組11人，共23名選手參賽，但包括郭婞淳在內共有6人同樣沒有成績，最終由墨西哥選手瓦迪維亞（JanetGomez Valdivia）以抓舉98公斤、挺舉125公斤、總和223公斤獲得第1。

依照國際舉重總會（IWF）規定，要透過資格排名參加巴黎奧運的選手，「必須」要參加2023年世界錦標賽、2024年4月在泰國普吉島的舉重世界盃。

另外，以下系列賽事必須至少選擇3場參加，包括「2022年世錦賽」、「2023年洲際錦標賽（或洲際運動會）」、「2023年世界舉重總會第1級大獎賽」、「2023年世界舉重總會第2級大獎賽」、「2024年洲際錦標賽」。

以目前郭婞淳來說，她在奧運週期已經參加過2022年世錦賽、2023年亞洲錦標賽，以及今天這場第1級大獎賽。而郭婞淳今年還預計會參加9月初的世界錦標賽，以及9月23日開幕的杭州亞運。

巴黎奧運舉重項目的資格週期計算期間為2022年8月1日至2024年4月28日，IWF會在資格週期結束後，隨即公布靠著資格排名而獲得巴黎奧運參賽權的選手名單。