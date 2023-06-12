首屆U15亞洲盃女壘賽明開打 中華隊力拚留下金盃

第一屆U15亞洲盃女子壘球賽（U15 Women Softball Asia Cup）明天在南投埔里開打，共7支國際隊伍參賽，今舉辦賽前記者會，縣府表示，此次賽事是U15年齡層級首度舉辦，也是福興溫泉區壘球場首辦國際賽，歡迎民眾到場為選手加油。

縣府指出，第一屆U15亞洲盃女子壘球賽創下2個第一，一是U15年齡層級首度舉辦，二是縣府興建的埔里福興溫泉區壘球場首度舉辦國際賽，參賽隊伍除了地主隊中華台北，日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡、印度等6國也組隊參賽。

此次U15亞洲盃女壘賽為期5天，從明天（13日）起至17日止，我國代表隊明天下午4時首戰對上新加坡，6月17日上午11時為該賽事銅牌戰、下午1時為金牌戰，前兩名取得今年10月在日本東京的U15世界盃女壘錦標賽亞洲代表權。

南投縣副縣長王瑞德說，台灣女壘實力堅強，去年在伯明罕世界運動會拿下銅牌後，世界排名躍升至第三名，南投縣更是台灣女壘的搖籃，今年更在亞洲壘球總會、壘球協會、體育會等單位協助，促成U15亞洲盃女壘賽到南投舉辦。