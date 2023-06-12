全國中等學校熱舞賽下月29日登場 亞運國手站台秀舞技

112年全國中等學校熱舞大賽將從7月29日起連續5個週末，在全台知名連鎖百貨登場。代表台灣參加杭州亞運的霹靂舞國手劉承德今天也現身活動記者會，並秀了一段精湛的舞技。

延後1年舉辦的杭州亞運預計今年9月23日登場，台灣的霹靂舞代表隊經過重選後，在今年4月底確定由男子孫振、劉承德，女子陳怡茹、楊加力等4人出線。

28歲的劉承德從國中開始學舞，當初因為不太愛唸書就一頭栽入了霹靂舞的行列，他回想起自己的高中生涯，從沒代表學校參加過類似的全國高中熱舞大賽，反而很早就組隊和外頭的職業舞團PK。

劉承德在接受媒體訪問時說：「現在高中生很幸福，學跳舞資源多、比賽多、資訊也很多，基本上現在上網隨便滑一下，就有很多影片教學可以看，但也或許因為這樣，現在學舞的人好像比較不容易全心投入。」

入選亞運霹靂舞台灣代表隊的4人，預計7月1日前往中國杭州參加亞洲錦標賽，等於是亞運的前哨戰，亞洲各國好手都會派人參賽。

劉承德說：「入選亞運國手對我的跳舞生涯來說是一大里程碑，我沒想過自己跳霹靂舞可以跳成國手，如果有機會，也想再拚一下巴黎奧運的資格。」

全國中等學校熱舞大賽首站將於7月29日在高雄大遠百登場，接著連續4週依序在遠百信義A13、遠百花蓮、台中大遠百，總決賽在8月26日於板橋大遠百進行。

高中體總會長胡劍峯致詞時說：「在籃球季結束後，整個高中暑假的焦點都會在這場熱舞大賽，讓外界看到另類的青春活力。」此次賽事組別與往年一樣，共分為國中組、高中女生組及高中混合組。