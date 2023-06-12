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女壘／首屆U15亞洲盃13日開打 中華隊力拚世界盃門票
亞洲壘球總會授權我國辦理首屆U15亞洲盃女子壘球賽，明天將在南投縣埔里鎮福興壘球場點燃戰火，為期5天的賽事共有中華、日本、南韓、香港、菲律賓、新加坡、印度參賽，角逐10月在日本東京舉辦的U15世界盃女壘賽資格。
中華隊近年在各項賽事表現亮眼，連年締造佳績，更在2022年伯明罕世界運動會奪下銅牌，躍升世界排名第3；中華壘球協會與南投縣政府共同努力，爭取本次亞洲級正式國際賽在台灣進行，不僅是精采體育競賽，更推廣女性運動、青少年運動以及國際體育交流。
體育署指出，致力提倡性別平等，鼓勵女性積極參與體育運動，相信透過這樣的比賽，能夠啟發更多的女性參與運動，看見未來發展的舞台。
中華隊總教練陳美分領軍台北市北投國中，在4月U15亞洲盃女壘選拔賽擊敗國內各路好手，取得國家隊代表權，除了將與亞洲各國壘球菁英好手一較高下，也和不同文化背景的運動員互動，共同學習、交流經驗，更期盼捍衛主場，全力為台灣留下首屆賽事金牌。
本屆賽事開放民眾免費入場，連續5天賽事將在每天上午9點開打，相關資訊可至壘協臉書粉絲專頁查詢，或透過世界棒壘球總會線上影片平台GameTime，觀看實況串流轉播。
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