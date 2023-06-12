台琉盃帆船賽 今起拚越洋賽

2023基隆潮境海灣節系列活動，昨天由台琉國際帆船賽基隆嶼繞島賽揭開序幕，基隆到日本宮古島越洋賽今天啟航。基隆市長謝國樑說，未來要把碧砂漁港打造成北台灣最好的遊艇聚落，吸引更多民眾觀光遊玩。

台琉國際帆船賽疫情期間停辦，今年才恢復，賽程包括昨天基隆嶼繞島賽，12日到14日的台灣基隆、日本宮古島越洋賽，以及15日的宮古島繞標賽。

謝國樑和議長童子瑋、政院海洋委員會主委管碧玲等人參加帆船賽開幕活動。謝國樑說，未來希望碧砂漁港遊艇碼頭重新招商，打造帆船跟遊艇為城市特殊景觀。

管碧玲表示，台琉盃帆船賽是跨縣市、中央跟地方合作、政府跟民間攜手的海洋活動。基隆是海洋城市，也是國家門戶，海委會對基隆市的補助「未來只會多，不會少。」

外木山海上長泳近2000人參與。記者邱瑞杰／攝影

外木山長泳 2千人參賽

另外，同因疫情停辦3年的基隆市外木山海上長泳昨天登場，近2000人做完熱身操後魚貫下水海泳，游到約3200公尺外的大武崙沙灘。過程中有37人體力不繼，橡皮艇載到終點；另有1名男性不慎擦撞岩石受傷，由救護車送醫。

外木山海域曾發生水母傷人事件，謝國樑說，工作人員昨清晨特別在長泳水域做了整理，降低水母傷人的意外發生。市府未來會結合海岸周邊設施，在夏季持續舉辦海洋活動。