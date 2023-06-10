游泳／廖祐菲、吳亮昀雙破中正盃紀錄 何康婗挑戰12金

全國中正盃游泳錦標賽今天於台中市北區國民運動中心游泳競賽館舉行第3天賽程，這項比賽也是杭州亞運的最後一個達標賽，在50公尺仰式出現兩項新的大會紀錄，分別由廖祐菲（18及以上歲級女子組）、吳亮昀（15至17歲級男子組）創下；而在年紀最小的10歲級女子組「小美人魚」何康婗再添2金已經累計4金，準備向12金之路邁進。

中正盃是今年杭州亞運最後的達標賽，特別在4月已經獲得400公尺混合接力參賽資格，在有選手提出異議下被體育署要求以中正盃做4式的最後決選來定出做後杭州亞運400混接的國手名單。

在18及以上歲級女子組100公尺蛙式決賽中，由普將泳隊林姵彣與北市大洪潔瑜對決，但原本林姵彣在全大運就已經先在100蛙達亞運標下篤定獲400混接力蛙式資格下，今兩人在100蛙決賽中，林姵彣仍以1分10秒30奪金，洪潔瑜以1分12秒42居銀。

雖然林姵彣的100蛙成績不如上個月全大運達亞運標的1分08秒48，但她說：「現在狀況有維持住，全大運後只休息了3、4天就開始訓練，因為在今年靜岡集訓時動作有做了一些修改，這次比賽的目的就是把修改的動作做的更熟練一點，至於心態在全大運達亞運標後有回來一點，但希望再多加強自己的心理素質。」

中正盃今天也出現兩項破大會，15至17歲級男子組吳亮昀在50仰以25秒86打破大會紀錄；18及以上歲級女子組廖祐菲也以29秒82刷新大會紀錄，其中高一生吳亮昀50仰成績已經直追全國紀錄保持者莊沐倫今天游出的25秒72，但吳亮昀視「仰式王」莊沐倫是他的偶像，他說：「不敢說何時能超越偶像，只希望成績可以慢慢都有突破，學長（指莊沐倫）是我無法突破的障礙。」

在今年3月春季游泳錦標賽以9金1銀一鳴驚人的小4生神童何康婗，這次再度襲捲而來，而且報滿個人10項外加接力2項，雖然已經感冒兩周還未完全痊癒下，但今天再添50仰、100蛙2金，3天下來已經累積4金，但何康婗還不滿意的說：「成績還不如上周在香港的成績耶。」