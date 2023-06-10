新加坡羽賽／不敵安洗瑩止步4強 戴資穎：沒有做好失誤控制

台灣羽球一姐戴資穎今天在超級750的新加坡公開賽不敵世界排名第2的韓國好手安洗瑩，止步4強。戴資穎受訪說，自己在控制失誤上沒有做得很好，在場上也沒有發揮得很好。

目前世界排名第3的戴資穎生涯與「韓國一姐」安洗瑩7次碰頭，戴資穎僅拿下2勝，今年4月亞洲羽球錦標賽決賽，戴資穎力退安洗瑩，帶走金牌。兩人今天在新加坡羽球公開賽4強賽再度對決。

首局戴資穎歷經1比5落後，趁著對手失誤追分，再靠著連續精彩反拍回擊，扳成10比10平手，雙方隨後展開拉鋸戰，可惜戴資穎未能把握機會，以16比21讓出。

到了次局，戴資穎一度3比2領先，後來被安洗瑩打出8比0攻勢反超，未能將差距縮小至3分內，最終以14比21落敗，無緣決賽。

戴資穎賽後接受媒體訪問表示，自己今天有比較多失誤，在場上沒有發揮得很好。雖然沒有遺憾，但覺得在控制失誤上沒有做得很好，「這部分對自己比較不滿意」。

談及對手，戴資穎說，安洗瑩失誤很少，要讓她接不到球並不容易，這是在場上一直要很專注的地方。

對於未來再對上安洗瑩會如何調整因應？她表示，要先把自己失誤降到最低，「才會比較有機會」。跟自己相比，對方失誤真的很少。

至於近期比賽打進女單4強都是世界排名前4的選手，戴資穎說，要突破她們有一定的難度，但還是會繼續朝這方向努力。

安洗瑩賽後受訪表示，戴資穎一直是打得很好的選手。自己盡力專注在這場比賽上，自己真的很想晉級到下一輪，所以盡全力去打。

本季狀況火熱的安洗瑩說，自己就是專注在每場比賽上，很開心又進到決賽，但還是需要冷靜下來，專注明天的比賽。

安洗瑩明天將與日本球后山口茜爭冠，尋求個人本季第5冠。

從年初的馬來西亞公開賽起，安洗瑩只要有出賽，都是決賽固定班底，今天之前，已連7站躋身決賽，並在印度公開賽、印尼公開賽、全英公開賽、泰國公開賽奪冠。

媒體問及世界女單排名前4選手之間的關係，安洗瑩說，彼此在場上是比賽的對手，在場外遇到時，也會笑著聊天。她是其中年紀最小的，「很尊敬其他姊姊」。

此外，戴資穎日前宣布計劃在明年底退役，她今天說，基本上明年的比賽應該都是最後一場，這次很開心回到新加坡參賽，「這裡對我來講有很特別的意義」，包括首次參加比較大的比賽就在新加坡，跟國際賽接軌、排名升到比較前面也是因為新加坡公開賽。

戴資穎在2010年、16歲時首度參加新加坡公開賽，一路打到冠軍賽才落敗，當時決賽日是6月20日，剛好是戴資穎生日，全場觀眾一起幫她唱生日快樂歌慶祝，讓她至今難忘。戴資穎後續也在2017、2019年兩度於新加坡公開賽封后。

至於今年是否有最想要的生日禮物？戴資穎說，「沒有」，但希望自己身體健康、不要受傷。