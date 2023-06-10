新加坡羽賽／遭安洗瑩直落二 戴資穎4強止步無緣爭冠

BWF超級750系列的新加坡公開賽今天展開4強賽程，我國女單一姊戴資穎與南韓安洗瑩上演生涯第8度的對決，最終戴資穎就以16：21、14：21直落二敗北，無緣爭冠。

世界排名第3名的戴資穎與世界排名第2名的安洗瑩今年頻繁交手，包括全英公開賽、亞錦賽與蘇迪曼盃在內，本季已經是第4度碰頭，其中戴資穎日前在亞錦賽金牌戰就曾擊敗過安洗瑩，中止對戰3連敗並摘冠，至於安洗瑩本賽季則是狀況火熱，包括這次新加坡公開賽在內已經是第8度打進決賽，並拿下4座冠軍。

而兩名世界女單頂尖好手再度碰頭賽況也相當激烈，開賽後安洗瑩雖然一度取得5：1領先，不過戴資穎在適應場上風向後急起直追，幾次精彩的吊動也讓安洗瑩滿場飛奔，並追到10：10平手，但下半局安洗瑩在拉鋸戰中突圍，14：14後打出一波7：2的攻勢成功關門，先下一城。

第二局安洗瑩乘勝追擊，開賽後就取得10：3的大幅領先，儘管戴資穎一度追到僅剩3分差距，但最終仍是無法超前比數，以14：21敗下陣來，由安洗瑩搶下冠軍賽門票。