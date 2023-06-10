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射箭／亞洲盃新加坡站 台灣複合弓女團擊退地主摘銅

中央社／ 台北10日電
台灣複合弓女團由林明靜（左1）、許嬿樺（右2）、羅苡瑄（右1）組成，10日在射箭亞洲盃第3站銅牌戰以227比226險勝新加坡，收下銅牌。 圖／中華民國射箭協會提供
台灣複合弓女團由林明靜（左1）、許嬿樺（右2）、羅苡瑄（右1）組成，10日在射箭亞洲盃第3站銅牌戰以227比226險勝新加坡，收下銅牌。 圖／中華民國射箭協會提供

台灣複合弓女團今天在射箭亞洲盃第3站銅牌戰以227比226險勝新加坡，收下銅牌，而反曲弓女團爭銅失利，以0比6不敵中國，無緣獎牌。

射箭亞洲盃第3站在新加坡舉行，這也是世大運台灣射箭代表隊首度合體出賽，期盼藉由賽事增加團隊默契。

台灣複合弓女團由林明靜、許嬿樺、羅苡瑄組成，為大會第3種子，首輪輪空，次輪以225比220擊敗阿拉伯聯合大公國，挺進4強，可惜以224比228輸給第2種子印度，落入銅牌戰。

台灣複合弓女團銅牌戰面對地主新加坡，雙方一路激戰至最後，台灣女團靠著連續3支10分箭收尾，以227比226勝出，驚險保住銅牌。

另外，隋昀瑾、李彩綺、蘇芯羽率領反曲弓女團闖進4強賽，遭遇到頭號種子韓國，以2比6敗下陣來。

台灣反曲弓女團銅牌戰不敵全場出現8支10分箭的中國，最終以0比6落敗。

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