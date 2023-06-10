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PGA／加拿大高球賽次輪 潘政琮演獵鷹秀飆66桿並列第2

中央社／ 台北10日電
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）RBC加拿大公開賽次輪上演獵鷹秀，揮出66桿。 路透社
台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）RBC加拿大公開賽次輪上演獵鷹秀，揮出66桿。 路透社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）RBC加拿大公開賽次輪上演獵鷹秀，揮出66桿，2輪累計136桿，暫並列第2，距離領先的中國選手袁也淳，僅有1桿之差。

潘政琮先前因左手腕受傷，返台治療，休兵逾4個月，重返PGA賽場後，歷經前2場都在前2輪結束後遭到淘汰，5月中拜倫尼爾森高球賽以第4名作收，締造本季最佳成績。

潘政琮休兵超過3週，這次參加在多倫多舉行的RBC加拿大公開賽，首輪揮出70桿，今天次輪從後9洞出發，射下3鳥，但在第15洞苦吞雙柏忌，所幸在轉場前的第18洞上演獵鷹秀，且在後9洞手感持續加溫，再進帳3博蒂，單日以66桿繳卡。

前2輪賽事結束，潘政琮合計以低於標準8桿的136桿，與英格選手拉伊（Aaron Rai）、海頓（TyrrellHatton）與加拿大選手康納斯（Corey Conners），4人暫時並列第2。

中國選手袁也淳今天狂抓7鳥，但也領到2柏忌，打出67桿，以低於標準9桿的135桿，暫居領先，將挑戰史上首名在美巡賽奪冠的中國選手。

潘政琮過去曾在2019年美國RBC傳承高球賽奪得PGA生涯首冠，目前與袁也淳之間僅有1桿的差距，潘政琮接下來將繼續朝第2冠邁進。

潘政琮 高爾夫

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