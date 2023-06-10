籃網球／亞青賽南韓全州市開幕 中華隊首戰輕取地主

2023亞洲青年籃網球錦標賽今天在南韓全州市登場，中華青年代表隊於開幕後首戰地主南韓隊，輕鬆應戰以55：17輕取南韓隊，旗開得勝，中華小將明天下午5時將續戰汶萊隊。

大會於今天上午10時在全州市華山體育館揭開序幕，隨即由中華隊與地主南韓隊進行開幕戰。首日進行5場分組預賽，預賽賽程至14日止。今天這場開幕戰，中華小將一開始即取得上風，打出一波9：0的攻勢，南韓隊毫無招架之力。第二節結束，中華小將以18：1保持優勢，兩隊鏖戰4節，中華小將以55：17獲勝，總教練林育豪對於中華小將的表現相當滿意。

上屆亞青籃網球賽是於2019年在日本鹿島舉行，共有11隊參賽，中華隊名列第7，2011年亞青賽因疫情取消，今年重新在南韓全州登場，共有馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、香港、泰國、汶萊、印度、日本、南韓、巴基斯坦及中華隊等11隊參加，中華隊與新加坡、斯里蘭卡、汶萊及南韓預賽同組，今天輕鬆擊敗地主南韓隊後，對往後的賽事增添不少信心。

中華青年代表隊於4月間成軍後即在鶯歌國中展開密集培訓，此次出征南韓由鶯歌國中學務主任蘇春和領軍，總教練林育豪，教練黃翊瑄、防護員郭霖，球員陣容以目前就讀華僑高中的鶯歌國中校友為班底，陣中多位球員已有多次國際賽經驗，包括潘宜菲、戴君芳、楊宜臻、陽孟娟、賴雨婕、陳妍蓁，並網羅滬江高中陳靖、台北商業大學包穎薰、三重高中尹傳靈、景文科技大學郭芮伶、南湖高中賴雨慈、南湖高中孫云芸，目標在打進5強。