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舉重／全台最大素人選手舞台 首屆港都盃全國錦標賽明點燃戰火

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年亞洲青少年舉重錦標賽國手江昕悅，將出征港都盃。 大會提供
2023年亞洲青少年舉重錦標賽國手江昕悅，將出征港都盃。 大會提供

2023年港都盃全國舉重錦標賽將在明(10日)於鼓山高中舉重館舉行，此賽事雖是首屆舉辦，仍吸引超過百人報名，主辦單位也希望將港都盃打造成全台最大的素人舉重舞台，並推廣舉重運動。

中華民國舉重協會副秘書長吳銘通表示，「田徑和游泳都有港都盃，我們也希望比照辦理，讓舉重也能在南台灣有優質的賽事，這也是我們籌畫、舉辦港都盃舉重賽的初衷。」

全國性的舉重錦標賽包括青年盃和總統盃都會設定參賽底標，許多素人都無法其門而入，因此港都盃並沒有設定參賽限制，只要熱愛舉重，都能報名參加。吳銘通說，「許多退役選手已經離開競技舞台，但仍在相關產業工作，包括開設健身房，傳承經驗給舉重素人，一起享受舉重的樂趣。」

過去提到港都盃，大部分的人會想到田徑或游泳，吳銘通期盼舉重也能有港都盃賽事，讓南台灣的舉重人才也有比賽的舞台。

奧運國手陳士杰、舉重國手李浩然本次雖沒有自己參賽，但都帶隊出征，成為另類焦點。

陳士杰在里約奧運後雙腳膝蓋動了清創手術，並清除骨刺，目前已經恢復約8成，雖然他已經離開國家隊，但他對於舉重的熱愛不滅，並在高雄經營專業的舉重訓練館「狂享舉」，並培養素人。

陳士杰本次也帶了7名選手參賽，他說，「港都盃是非常難得的賽事，讓素人能驗收訓練成果，也期盼此賽事能成為每年固定的比賽，讓更多舉重人有發揮的舞台。」

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