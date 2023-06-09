新加坡羽賽／李佳豪驚奇之旅止於8強賽首局 遭安東森逆轉出局

世界排名42的23歲台灣羽球年輕選手李佳豪，於今天在新加坡羽球公開賽8強賽，對決世界排名22的丹麥選手安東森（Anders Antonsen），兩人生涯首度碰頭，對手曾在前一戰擊敗周天成晉級；而李佳豪在今年新加坡比賽展開他驚奇之旅，先是首輪意外打敗世界排名11的日本好手西本拳太，次役對抗世界排名23的印度選手斯里坎（Kidambi Srikanth），則是在第二局落後連趕9分逆轉勝；然而今天對安東森第一局21：12取勝，又是令人大吃一驚，只不過對手恢復水準，最終李佳豪以21：12、13：21、11：21吞敗止步。

李佳豪在今天對決安東森第一局，一開始居然拉出13：2領先，讓安東森束手無措，乾脆就棄守第一局，李佳豪順利取得第一局後，第二局就面對安東森強力反撲，李佳豪守不住對手攻勢，失去第二局後，進入決賽第三局，安東森展開強攻，處於挨打局面的李佳豪難以施展，被對手帶走勝利，但李佳豪這場賽事的演出，仍值得讚賞，且下周世界排名可望再提升。

李佳豪出局後，新加坡羽賽台灣選手僅剩女單戴資穎一人。

【中央社／9日電】

靠著遞補參賽的台灣羽球好手李佳豪，今天在新加坡羽球公開賽8強賽表現先盛後衰，以21比12、13比21、11比21不敵丹麥球員安東森，也結束這場賽事的驚奇之旅。

世界排名第42名的李佳豪，原本不具備參加超級750等級賽事的資格，但因為球王安賽龍（ViktorAxelsen）臨時受傷退賽，李佳豪得以遞補參賽，沒想到一路闖進8強，這也是他生涯首度在超級750等級賽事有如此出色的成績。

今天的8強賽，是李佳豪生涯首度對決安東森（Anders Antonsen），首局李佳豪的前場掌握度非常高，開賽就取得11比2的絕對領先優勢，很快就輕鬆收下第1局。

不過安東森畢竟是曾高居世界第2的男單好手，首局打完摸清李佳豪的打法後，第2局主動掌握節奏，在雙方4比4平手後逐漸拉開比數，最多以18比10領先，順利將戰局扳成1比1。

關鍵的第3局，安東森不論是前場的平抽擋，或者斜對角的殺球都能順利得分，反觀李佳豪頻頻發生主動失誤，讓安東森先取得11比5的技術暫停領先。

重新開打後，安東森再以一波9比3的攻勢取得20比8的12個賽末點，最終如願收下勝利。

李佳豪出身羽球世家，爸爸李謀周過去曾擔任土地銀行羽球隊總教練，球員生涯拿過15次全國冠軍；媽媽陳曉莉曾拿過4次全國冠軍；姊姊李佳馨目前和葉宏蔚搭檔，也是台灣國家隊混雙的主力。

李佳豪寫下個人在超級750等級賽事最佳成績，將可進帳6050分的世界排名積分，預料下週有機會挺進世界前40名。