新加坡羽賽／戴資穎直落二解決何冰嬌進4強 下戰迎南韓安洗瑩

台灣羽球好手戴資穎，於今天在新加羽球公開賽女單8強遭遇大陸年輕小將何冰嬌，兩人在4月亞錦賽也曾在8強碰頭，小戴當時歷經三盤苦戰逆轉取勝，最後贏得女單金牌；而今天兩人相隔一個月再戰，何冰嬌的表現不如前一次交手，小戴掌握優勢主控全場，最終以21：16、21：11直落二闖進4強，4強賽將迎戰南韓「天才少女」安洗瑩，繼續朝這項賽事第三個冠軍之路邁進。

小戴目前世界排名第三，而何冰嬌則排名第五，雖過去交手戴資穎勝多輸少，但對手並不好打，特別上次在亞錦賽交手，兩人在場上戰得相當激烈，但今天對決，何冰嬌不在狀況中，讓小戴居領先優勢，讓對手一路在後苦追，最終小戴取勝，兩人交手紀錄小戴再添一勝，為13勝4負。

小戴在新加坡賽2017年高捧金盃，19年奪下第2冠，今年以第3種子身份挑戰本季第3冠。