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新加坡羽賽／戴資穎先抵8強 周天成落馬止步第二輪

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成止步新加坡羽賽第二輪。 新華社
周天成止步新加坡羽賽第二輪。 新華社

我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成今天接棒在新加坡公開賽登場，小戴直落二解決印尼對手東宗（Gregoria Mariska Tunjung），8強門票到手，可惜接續在第一球場出賽的小天沒能延續與丹麥好手安東森（Anders Antonsen）的對戰優勢，止步第二輪。

世界排名第7的小天是新加坡公開賽第5種子，過去和世界排名22的安東森碰頭9次，小天取得7勝2敗優勢，但今天失誤較多，首局2：5時更讓安東森打出一波連拿9分猛攻，差距擴大下以12：21讓出首局。

第二局前段打得拉鋸，但小天8：9落後時遭安東森打出5：0攻勢，小天10：17雖也回敬一波連拿5分小高潮，但2分差距沒能再縮小，反讓安東森連奪4分，以21：15取得對戰第3勝，前進最後8強。

小天落馬後，小將李佳豪成男單唯一台將希望，首輪爆冷擊敗日本好手西本拳太的他今天將碰印度斯里坎（Kidambi Srikanth）。

混雙唯一代表葉宏蔚／李佳馨今天將在第三球場壓軸上陣，和大陸組合馮彥哲／黃東萍搶8強門票。

戴資穎 周天成 李佳豪

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