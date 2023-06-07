快訊

周休三日掰了！勞動部開會：勞資共識 現階段不可行

T1聯盟／續約無望？魔獸控減薪超過6成「很失望」 雲豹：計算方式不同

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」飛行器

聽新聞
test
0:00 / 0:00

田徑亞青賽／遠超個人最佳10公分 羅子杰跳高摘金登第5傑

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
羅子杰在男子跳高決賽跳出2公尺20摘金，也遠超他個人最佳成績10公分。記者劉肇育／攝影
羅子杰在男子跳高決賽跳出2公尺20摘金，也遠超他個人最佳成績10公分。記者劉肇育／攝影

U20亞洲青年田徑錦標賽今天在南韓醴川體育場進行最後一天賽程，我國選手羅子杰在跳高決賽與日本和南韓選手一路競爭，最終他以遠超過生涯最佳10公分的2公尺20成績拿下金牌，成績也躍升我國歷年第5傑。

就讀國體大的羅子杰 ，過去兩年都在青年盃跳出2公尺10的個人生涯最佳成績，今天登場的亞青賽男子跳高決賽在日韓好手的競爭下，大幅改寫個人最佳成績。

羅子杰從195公分起跳，前5個高度僅有2公尺06是在第二次試跳才成功，其他都是一跳通過，包括破個人最佳的2公尺12也是一跳成功，接下來挑戰2公尺14雖然直到第三跳才通過，不過已經確定至少銅牌入手。

接下來羅子杰與日本、南韓選手一路拉鋸，其中日本選手在跳過2公尺18後止步，羅子杰卻是愈跳狀況愈好，2公尺16一跳過、2公尺18兩跳過，來到2公尺20時更是一跳通過，儘管最終與南韓選手一起挑戰2公尺22都以失敗收場，但2公尺20一跳就通過，最終也順利摘金，為中華隊進帳本屆賽事第3金。

2公尺20不僅超過羅子杰原先的個人最佳成績10公分，還讓他與跳高名將陳鴻傑並列我國歷年第5傑。

田徑 中華隊

延伸閱讀

田徑亞青賽／謝元愷110公尺跨欄摘金 卡達選手相約明年再戰

加入RE100 南韓企業LG推動再生能源轉型

新竹「最強國中生」林沛萱 U20亞青田徑奪雙銅

南韓當選安理會理事國 料將強化牽制北韓

相關新聞

田徑亞青賽／遠超個人最佳10公分 羅子杰跳高摘金登第5傑

U20亞洲青年田徑錦標賽今天在南韓醴川體育場進行最後一天賽程，我國選手羅子杰在跳高決賽與日本和南韓選手一路競爭，最終他以...

田徑亞青賽／謝元愷110公尺跨欄摘金 卡達選手相約明年再戰

身為我國男子110公尺跨欄（0.991m）U20全國紀錄保持人的謝元愷，今天在男子110公尺跨欄決賽以13秒44拿下我國...

足球／小將袁永誠獲第3張旅歐合約 難忘客場噓聲震撼教育

身為首名勇闖西班牙職業聯盟的台灣足球小將袁永誠，歷經2個球季歷練，心境更成熟，而旅歐之路有時還有爸爸扛著攝影機相伴，最令...

足球／中華男足開訓 陳柏良、溫智豪傷退補進3球員

中華民國足球協在16日於高雄國家體育場辦理今年度首場國際邀請賽，邀請到亞洲實力不俗的泰國男子國家代表隊來台進行交流，男足...

綠茵瞭望／皇馬送走史上「最差引援」 阿扎爾衰退有3原因

西甲豪門皇家馬德里日前宣布，與比利時球星阿扎爾（Eden Hazard）提前解約，告別這筆對史上「最差引援」。2019年...

中國不只國足造假 撞球選手梁文博也跟風被判終身禁賽

去年轟動一時的中國撞球界集體涉賭、假球、操縱比賽的醜聞，涉案情節重大的梁文博及李行6日被處終身禁賽，其餘則是被禁賽2年至...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦