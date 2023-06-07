田徑亞青賽／遠超個人最佳10公分 羅子杰跳高摘金登第5傑

U20亞洲青年田徑錦標賽今天在南韓醴川體育場進行最後一天賽程，我國選手羅子杰在跳高決賽與日本和南韓選手一路競爭，最終他以遠超過生涯最佳10公分的2公尺20成績拿下金牌，成績也躍升我國歷年第5傑。

就讀國體大的羅子杰 ，過去兩年都在青年盃跳出2公尺10的個人生涯最佳成績，今天登場的亞青賽男子跳高決賽在日韓好手的競爭下，大幅改寫個人最佳成績。

羅子杰從195公分起跳，前5個高度僅有2公尺06是在第二次試跳才成功，其他都是一跳通過，包括破個人最佳的2公尺12也是一跳成功，接下來挑戰2公尺14雖然直到第三跳才通過，不過已經確定至少銅牌入手。

接下來羅子杰與日本、南韓選手一路拉鋸，其中日本選手在跳過2公尺18後止步，羅子杰卻是愈跳狀況愈好，2公尺16一跳過、2公尺18兩跳過，來到2公尺20時更是一跳通過，儘管最終與南韓選手一起挑戰2公尺22都以失敗收場，但2公尺20一跳就通過，最終也順利摘金，為中華隊進帳本屆賽事第3金。

2公尺20不僅超過羅子杰原先的個人最佳成績10公分，還讓他與跳高名將陳鴻傑並列我國歷年第5傑。