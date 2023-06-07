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田徑亞青賽／謝元愷110公尺跨欄摘金 卡達選手相約明年再戰

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉即時報導
謝元愷在男子110公尺跨欄摘下金牌。記者劉肇育／攝影
謝元愷在男子110公尺跨欄摘下金牌。記者劉肇育／攝影

身為我國男子110公尺跨欄（0.991m）U20全國紀錄保持人的謝元愷，今天在男子110公尺跨欄決賽以13秒44拿下我國代表隊的第二面金牌，賽後拿下銀牌的卡達選手阿巴卡（Oumar Doudai Abakar）也與謝元愷相約明年亞青賽再同場競速。

謝元愷今年在全中運上表現搶眼，在預賽與準決賽都跑出刷新自己U20全國紀錄的成績，最終也順利拿下金牌，而這次亞青賽他也與和自己競爭多年的林翊凱攜手征戰。

在昨天的預賽中分在第一組的謝元愷在起跑後就取得領先位置，最終也以13秒72的分組第一名成績晉級決賽，且成績為預賽10名參賽選手中最佳；至於第二組的林翊凱，最終則是跑出14秒10的成績，在同組中僅次於卡達選手阿巴卡的13秒85，同樣取得決賽門票。

今天登場的決賽謝元愷雖然在比賽前段保守出擊，不過中段後逐漸加速拉開差距，最佳以個人生涯次佳的13秒44拿下金牌，卡達選手阿巴卡則是以13秒68居次，至於我國另一名好手林翊凱則是以13秒77排名第4名。

謝元愷（右）在男子110公尺跨欄摘下金牌後，拿下銀牌的卡達選手也約他明年再戰。記者劉肇育／攝影
謝元愷（右）在男子110公尺跨欄摘下金牌後，拿下銀牌的卡達選手也約他明年再戰。記者劉肇育／攝影

在比賽結束後奪銀的卡達選手阿巴卡也上前與謝元愷攀談，並邀約他明年在阿拉伯聯合大公國舉行的亞青賽再一次競速，談到這次摘下金牌，謝元愷說：「其實這次來南韓之前狀況真的不錯，但這次賽程安排關係，等得有點久，狀態反而掉下來，不過今天練習前覺得狀況還不錯，只可惜沒有打破大會紀錄（13秒33）。」

謝元愷（中）在男子110公尺跨欄摘下金牌，雙親也從台灣飛來南韓為他加油。記者劉肇育／攝影
謝元愷（中）在男子110公尺跨欄摘下金牌，雙親也從台灣飛來南韓為他加油。記者劉肇育／攝影

這次謝元愷的雙親也從台灣飛來南韓觀賽，對於在父母面前拿下亞青賽金牌，謝元愷說：「其實他們說要來時壓力有點大，這是他們第一次出過看我比賽，當然會希望跑出好成績，幸好最終沒有讓他們失望。」

謝元愷在男子110公尺跨欄摘下金牌。記者劉肇育／攝影
謝元愷在男子110公尺跨欄摘下金牌。記者劉肇育／攝影

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