中國不只國足造假 撞球選手梁文博也跟風被判終身禁賽

去年轟動一時的中國撞球界集體涉賭、假球、操縱比賽的醜聞，涉案情節重大的梁文博及李行6日被處終身禁賽，其餘則是被禁賽2年至5年4個月不等。此前中國國足也因造假致足壇高層紛紛落馬。

中國媒體北京青年報今天報導，世界職業撞球與司諾克協會（WPBSA）今年元月認定，涉案的10人必須答辯，歷經數月針對這項堪稱運動史上最大貪腐案的調查，昨天宣布懲處。

涉案的趙心童、顏丙濤、梁文博、魯寧、李行、趙劍波、白朗寧、常冰玉、陳子凡、張健康等，全數被控操縱比賽、交涉球員作弊、投注司諾克等。

北京青年報的報導說，這不僅是中國斯諾克發展史上最為恥辱的一幕，在世界撞壇也前所未有。

報導指出，梁文博和李行被處終身禁賽也開創歷史先河，因梁文博被控操縱及接洽球員操縱多場比賽；試圖阻礙又不配合WPBSA的調查。

李行被控的犯行與梁文博差不多，另外還加上於斯諾克比賽中下注，可說罪行相當嚴重，兩人將永遠不會現身於職業斯諾克的賽場。

其他人等的懲處包括，趙心童建議禁賽期為2年6個月，實際執行的禁賽期為1年8個月，禁賽截止日為2024年9月1日。

常冰玉建議禁賽期為3年，實際執行的禁賽期為2年；趙劍波建議禁賽期為3年6個月，實際執行的禁賽期為2年4個月；白朗寧建議禁賽期為4年，實際執行的禁賽期為2年8個月。

顏丙濤實際執行的禁賽期為5年；魯寧實際執行的禁賽期為5年4個月。

報導指出，上述球員當中，29歲的魯寧要想重新回到職業賽場很難，或者基本沒希望了，其他人能否東山再起，端視個人意願和韌性，以及能否堅持訓練。

中國體壇打假球醜聞頻傳，尤其是曾被中共領導人習近平寄予厚望的中國足球。

總計最近這一波的足球反腐中，短短數月之內，中國足協系統（含前任官員）已有11名高層被帶走調查。

這些高官包括，從首先落馬的前男足國家隊教頭李鐵、中國足協主席陳戌源，到分管足球的國家體育總局副局長杜兆才；其餘接受調查的足協人士也都在核心部門擔任過要職。

在社群微博，許多網友譏稱，現在人數湊到一套先發了，可以在牢裡組一支足球隊，並指整個足協領導班子，基本上被「一鍋端」了。還有不少網友譏稱，11人不夠，還缺替補及教練。