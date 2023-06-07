新加坡羽賽／戴資穎27分鐘輕取丹麥好手 16強迎戰東宗

BWF超級750系列的新加坡公開賽本周開打，我國女單一姊戴資穎今天在首輪遭遇世界排名35的丹麥選手克里斯多福森（Line Christophersen），以21：15、21：12直落二晉級16強。

世界排名第3的戴資穎4月拿下生涯第3座亞錦賽冠軍後，本周在新加坡公開賽再度登場，首輪遭遇克里斯多福森，也是兩人生涯首度交手。

戴資穎首局雖一度被追平比數，不過局末逐漸拉開差距，以21：15先下一城，第二局更是一路壓制對手，僅花27分鐘就以21：12勝出，接下來將遭遇印尼名將東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

男雙「麟洋配」王齊麟／李洋首輪遭遇世界排名13的印尼菲克里（Muhammad Shohibul Fikri ）／毛拉納（Bagas Maulana），也是雙方繼2019年紐西蘭公開賽後，相隔3年再度碰頭，當時麟洋配在兩局賽事中以21：17、21：14直落二勝出。

今天雙方再度碰頭，依舊打得相當拉鋸，麟洋配首局大幅落後一度追平比數，仍讓對手以21：18先下一城；第二局印尼組合乘勝追擊，開賽後就取得6：0領先，儘管麟洋配再次後來居上，最終還是以19：21敗陣。

昨天首日賽程中，我國僅有男單一哥周天成與名單遞補參賽的李佳豪順利晉級，兩人將在第二輪賽事遭遇安東森（Anders Antonsen）、印度斯里坎（Srikanth Kidambi），如果雙方都能順利取勝，將在8強賽會師。