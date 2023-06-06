快訊

影片被挖出惹怒韓粉 侯友宜：不要抹黑我「斷章取義」

新光金外資投票結果揭曉…公司派得票超過改革派一倍、過半外資棄權

追上國道攔拒檢車！女警一年記功嘉獎逾500次 長官大讚：拚命三娘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

自由車／香港傳奇李慧詩曝決定退役轉任教練 不參加杭州亞運

聯合新聞網／ 綜合報導

據香港媒體報導，現年36歲曾為香港奪下兩面奧運銅牌的自由車傳奇人物李慧詩，於昨天香港浸會大學畢業典禮上，宣布自己已經退休，轉任香港自由車隊教練，不會參加今年杭州亞運的比賽。

李慧詩在香港有「牛下女車神」之稱號，2012年倫敦奧運自由車女子競輪賽贏得銅牌，是繼1996年帆船李麗珊、2004年桌球男雙高禮澤／李靜之後，香港當時在奧運史上第三面獎牌，在2016年里約熱內盧奧運失利，未能奪下獎牌後，2021年東京奧運則重新振作，在競輪賽項目中再度為香港奪下銅牌，使得她成為唯一一位在兩屆奧運奪牌香港體壇傳奇。

根據香港運動媒體《體路》報導，李慧詩昨天在香港浸會大學畢業禮上，首度公開表示自己已正式退役，經多番考慮後決定不爭取今年9月的杭州亞運資格，感謝香港市民一直的支持及寵愛，「好多人都擁護我，令我不放棄去做一個好人，以及成為一個能幫助香港的人。」

36歲的李慧詩是在2017年在浸會大學修創意及專業寫作文學士課程，其後多次為備戰或出戰國際賽而暫緩學業，2021年東京奧運及陝西全運後專注學業，終在今年戴上畢業方帽。

相關新聞

新加坡羽賽／李佳豪爆冷扳倒西本拳太 晉級男單第二輪

BWF超級750系列的新加坡羽球公開賽今天舉行首輪賽事，靠著遞補名單取得參賽資格的我國男單好手李佳豪，遭遇日本名將西本拳...

自由車／香港傳奇李慧詩曝決定退役轉任教練 將不參加杭州亞運

據香港媒體報導，現年36歲曾為香港奪下兩面奧運銅牌的自由車傳奇人物李慧詩，於昨天香港浸會大學畢業典禮上，宣布自己已經退休，轉任香港自由車隊教練，不會參加今年杭州亞運的比賽。 李慧詩在香港有「牛下

田徑亞青賽／太想贏卡達反亂節奏 林仲威400欄奪銅

U20亞洲青年田徑錦標賽今天晚間進行男子400公尺跨欄決賽，被寄予奪牌厚望的我國新生代欄架好手林仲威，最終以接近個人生涯...

田徑亞青賽／全能賽後緊接跳高 林沛萱超狂單日摘雙銅

U20亞洲青年田徑錦標賽今天舉行第3天賽程，我國「最強國中生」林沛萱在女子七項全能賽與隊友王梓諠、日本林美希、烏茲別克烏...

田徑亞青賽／女子撐竿跳大豐收 陳姿岑、顏紫芯銀包銅

我國撐竿跳小將陳姿岑、顏紫芯，今天在南韓醴泉舉行的U20亞洲青年田徑錦標賽女子撐竿跳決賽，最終分別以3公尺85與3公尺7...

足球／陳柏良受傷 無緣中華男足對泰友誼賽

中華男足16日將在高雄與泰國隊展開國際積分邀請賽，「台灣隊長」陳柏良原先入選集訓大名單，但他今天在臉書表示，上週末比賽造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦