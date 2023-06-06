自由車／香港傳奇李慧詩曝決定退役轉任教練 不參加杭州亞運

據香港媒體報導，現年36歲曾為香港奪下兩面奧運銅牌的自由車傳奇人物李慧詩，於昨天香港浸會大學畢業典禮上，宣布自己已經退休，轉任香港自由車隊教練，不會參加今年杭州亞運的比賽。

李慧詩在香港有「牛下女車神」之稱號，2012年倫敦奧運自由車女子競輪賽贏得銅牌，是繼1996年帆船李麗珊、2004年桌球男雙高禮澤／李靜之後，香港當時在奧運史上第三面獎牌，在2016年里約熱內盧奧運失利，未能奪下獎牌後，2021年東京奧運則重新振作，在競輪賽項目中再度為香港奪下銅牌，使得她成為唯一一位在兩屆奧運奪牌香港體壇傳奇。

根據香港運動媒體《體路》報導，李慧詩昨天在香港浸會大學畢業禮上，首度公開表示自己已正式退役，經多番考慮後決定不爭取今年9月的杭州亞運資格，感謝香港市民一直的支持及寵愛，「好多人都擁護我，令我不放棄去做一個好人，以及成為一個能幫助香港的人。」

36歲的李慧詩是在2017年在浸會大學修創意及專業寫作文學士課程，其後多次為備戰或出戰國際賽而暫緩學業，2021年東京奧運及陝西全運後專注學業，終在今年戴上畢業方帽。