新加坡羽賽／李佳豪爆冷扳倒西本拳太 晉級男單第二輪

BWF超級750系列的新加坡羽球公開賽今天舉行首輪賽事，靠著遞補名單取得參賽資格的我國男單好手李佳豪，遭遇日本名將西本拳太，儘管雙方排名超過30名，李佳豪以21：18、21：18爆冷勝出，成為我國首位搶下第二輪門票的選手。

男單世界排名42的李佳豪，碰上排名11的西本拳太，雙方過去曾2度交手，西本拳太都拿下勝利。

今天雙方再度碰頭，李佳豪展現極佳韌性，首局中段一度以8：12落後，接下來打出一波5：0攻勢逆轉戰局，且未再讓西本拳太有反擊機會，以21：18先下一城。

第二局李佳豪乘勝追擊，一度取得8：4領先，但落後的西本拳太隨即發力，打出一波7：1攻勢，以11：9進入技術暫停，並且在局中取得3分領先，但局末李佳豪再打一波5：0攻勢鎖定勝局，以21：18勝出，搶下男單第二輪門票。

我國女單二姐許玟琪，首輪對日本球員大堀彩陷入苦戰，雙方經過3局對決，大堀彩以19：21、21：19、21：19逆轉勝。

今晚我國男單好手周天成、林俊易也將出賽。