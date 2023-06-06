田徑亞青賽／謝元愷預賽13秒72 攜手林翊凱晉級決賽

身為我國男子110公尺跨欄（0.991m）U20全國紀錄保持人的謝元愷，今天上午在U20亞洲田徑青年錦標賽男子110公尺跨欄預賽中，跑出10名參賽選手中最佳的13秒72，與跑出14秒10的林翊凱攜手晉級到決賽，明天有望為我國再爭奪獎牌。

謝元愷今年在全中運上表現搶眼，在預賽與準決賽都跑出刷新自己U20全國紀錄的成績，最終也順利拿下金牌，而這次亞青賽他也與和自己競爭多年的林翊凱攜手征戰。

在今天早上登場的預賽中，分在第一組的謝元愷在起跑後就取得領先位置，最終也以13秒72的分組第一名成績晉級決賽，且成績為預賽10名參賽選手中最佳；至於第二組的林翊凱，最終則是跑出14秒10的成績，在同組中僅次於卡達選手的13秒85，同樣取得決賽門票。

而今天晚間我國「最強國中女生」林沛萱將進行女子七項全能最後一項賽事800公尺，在前6項結束後她目前暫居第2名，而隊友王梓諠則是排名第3名，兩人都有望為我國拿下獎牌，而在全能賽事結束後，林沛萱也隨即將轉戰跳高賽事。