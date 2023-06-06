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李冠穎、楊舒媛馬來西亞帆船賽奪金 全運會要為台南爭光

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市選手李冠穎及楊舒媛參加馬來西亞KYC帆船賽，在雙人國際420型獲得金牌。圖／南市體育局提供
台南市選手李冠穎及楊舒媛參加馬來西亞KYC帆船賽，在雙人國際420型獲得金牌。圖／南市體育局提供

台南市選手李冠穎及楊舒媛參加馬來西亞KYC帆船賽，在雙人國際420型獲得金牌，接下來南市帆船隊備戰今年全運會，7月要再前往馬來西亞移地訓練，市長黃偉哲今期勉帆船選手再為台南爭光。

體育局表示，李冠穎及楊舒媛分別就讀金城及建興國中，從小學三年級開始接觸帆船運動，由啟蒙教練周宗明指導至今，教練表示，他們參加全國賽樂觀型帆船，李冠穎皆為第1名、楊舒媛為第2名，近年在全國賽事中屢獲佳績，在樂觀型帆船項目中大放異彩。

兩位小將平時努力學業，利用假日及寒、暑假期間進行帆船訓練，不疏忽在校課業，其成績表現也相當優秀，學業成績名列前茅，足堪文武雙全，相信未來不論在帆船運動還是學業上的表現上都將令人期待。

體育局長陳良乾指出，李冠穎及楊舒媛於5月20日至21日考完國中教育會考後，立即到馬拉西亞移地訓練，並拿下馬來西亞KYC帆船賽雙人國際420型金牌，昨天回國，接下來7月19日至30日台南市帆船代表隊也將前往馬來西亞移地訓練，全力備戰今年10月全國運動會。

陳良乾說，帆船是非常需要專注力的運動，駕駛帆船航海，必須懂得相關知識，例如氣象、海洋、風向等，參加比賽時，還需要有戰略性考量，在最短時間內完成比賽，考驗選手的反應及實力的展現。

體育局表示，全國運動會將於10月21日至26日在南市舉行，帆船比賽提前於9月3日至8日於安平區漁光島帆船訓練中心辦理，台南市帆船代表隊於上一屆全國運動會拿下6金4銀5銅的佳績，期許本屆全國運動會持續為南市爭取更多榮耀。

全運會 漁光島

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