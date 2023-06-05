田徑亞青賽／首金出爐 標槍雙槍接班人黃潮鴻逆轉摘金

被視為我國男子標槍雙槍接班人的三重高中小將黃潮鴻，今天在U20亞洲青年田徑錦標賽男子標槍決賽，最終以72公尺85的成績擲下本屆代表隊首面金牌，而黃潮鴻也成為我國繼2012年的鄭兆村後，再一位在國外舉行的亞青賽中拿下男子標槍金牌的選手。

從國中就在標槍賽場上嶄露頭角的黃潮鴻，去年就在U18亞洲青少年田徑錦標賽擲出80公尺40佳績，打破由黃士峰所保持的700公克標槍U18全國紀錄，這也讓他被寄予厚望成為我國男子標槍雙槍的接班人。

這次亞青賽黃潮鴻也在賽前就被評估具有爭金實力，而今天他也與印度好手洛哈卡瑞（Shivam Lohakare）一路拉鋸，洛哈卡瑞在首擲就有72公尺34的佳績，不過黃潮鴻在第二擲就以72公尺43超車，且第三擲再以72公尺85拉開差距，最終洛哈卡瑞也未能再將成績推進，就由黃潮鴻以72公尺85成績拿下金牌，至於我國另一名參賽選手王君豪，則是以65公尺49成績拿下第4名。

而黃潮鴻也成為繼2012年的鄭兆村（74公尺68）後，再一位在國外舉行的亞青賽中拿下男子標槍金牌的選手，至於2014年在台北舉行的亞青賽，當時則是由代表我國出賽的許水彰以67公尺24拿下金牌。

黃潮鴻比賽在1小時03分處：