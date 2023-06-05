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LPGA／超級新人張斯洋轉職業就奪冠 創LPGA相隔72年紀錄

中央社／ 台北5日電
張斯洋親吻獎盃。 美聯社
張斯洋親吻獎盃。 美聯社

10天前才宣布轉職業的華裔美籍球員張斯洋，今天在LPGA瑞穗美洲公開賽經歷2度延長，靠著一記「再見博蒂」，讓她成為LPGA史上相隔72年來，首名轉職業首戰就奪冠的超級新秀。

年僅20歲的張斯洋在5月26日宣布轉職業，這場美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）瑞穗美洲公開賽（Mizuho Americas Open），是她以職業球員身分參賽的首場比賽。

前3回合結束，張斯洋取得2桿的領先優勢，沒想到最終回合張斯洋受到極大壓力影響，全場沒抓博蒂，還吞下2次柏忌，尤其第18洞的柏忌，讓她喪失奪冠的機會，只能和美國球員卡普秋（Jennifer Kupcho）同為279桿進入延長賽。

延長賽選在第18洞舉行，第1次2人都打Par作收，第2次延長賽，張斯洋2桿攻上果嶺，接著推進6呎博蒂推桿順利奪冠。

張斯洋成為LPGA史上自從1951年的漢森（Beverly Hanson）之後，第2名轉職業首戰就拿下冠軍的超級新秀，這也讓她同屬史丹佛大學的學長老虎伍茲（Tiger Woods）忍不住在推特上寫道：「過去這幾週對張斯洋來說太不可思議，她衛冕了NCAA的冠軍，又拿下職業首戰冠軍。」

張斯洋在2020年獲得美國女子業餘錦標賽冠軍，今年再贏得奧古斯塔女子業餘賽冠軍，她在史丹佛大學就讀的2年期間，共拿下12場個人冠軍、2次美國大學錦標賽（NCAA）個人冠軍，張斯洋在大學期間締造了平均69.24桿的桿數，並且蟬聯142週的女子業餘冠軍寶座。

張斯洋賽後接受LPGA訪問時說：「這是怎麼回事，我實在不敢相信，上週我還跟隊友一起參加NCAA賽事，現在卻出現在職業賽場並且奪冠，這真的太棒了，我很享受這趟旅程。」

LPGA 老虎伍茲 NCAA

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