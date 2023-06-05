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田徑亞青賽／朱品薰擲銀 陳政安摘銅

聯合報／ 特派記者劉肇育／南韓醴泉報導
朱品薰在女子標槍擲下銀牌。記者劉肇育／攝影
朱品薰在女子標槍擲下銀牌。記者劉肇育／攝影

U20亞洲青年田徑錦標賽昨天在南韓醴川體育場展開首日賽程，已經達到今年杭州亞運參賽標準的仁武高中標槍好手朱品薰，最終以49公尺38的成績擲出一面銀牌，至於桃園高中陳政安則是在男子400公尺決賽上演神奇逆轉秀拿下銅牌，為中華隊首日進帳1銀、1銅。

身為今年亞運女子標槍達標最年輕的選手，朱品薰這次亞青賽被寄予奪金厚望，不過第二度在國外參加國際賽的她，卻因為太過緊張影響到表現，最終以49公尺38的成績，僅次於日本選手櫻井希美的50公尺02，拿下銀牌。

與金牌擦身而過，朱品薰坦言賽前練習時狀況其實相當不錯，甚至有50公尺以上的成績，不過比賽正式開始後，卻因太過緊張影響到表現，導致槍頭也偏高，最終以不到70公分的差距「銀」恨，「今天這個成績我覺得不好，除了要快速累積經驗外，也知道還有人比我更強，比我更壯，這也激勵我還要再加強。」

至於身高僅168公分的桃園高中陳政安，昨天則是在男子400公尺決賽上演驚奇逆轉秀，起跑後一度排名第6名的他，在最後100公尺用他擅長的後段加速連續超越3名身材比他高大的國外選手，最終以破個人最佳的47秒32逆轉拿下銅牌。

而這場比賽包括陳政安在內，第2至5名選手都打破個人最佳成績，展現了比賽強度之高，陳政安也直言確實是受到國外選手好表現的激勵，「他們前段都超快的，讓我整個腎上腺素被激發，雖然我身材比人家都矮小，但我已經很習慣大家這樣看我，我也不會因此覺得自己比別人差。」

桃園 日本

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