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跆拳道／世錦賽蘇柏亞8強止步 台灣僅進帳1銀

中央社／ 台北4日電
蘇柏亞（左）。 資料照
蘇柏亞（左）。 資料照

在亞塞拜然巴庫舉行的世界跆拳道錦標賽，今天進行最後1天賽事，台灣女將蘇柏亞在8強以1比2的積分不敵中國左菊，連2年敗在她腳下，這屆台灣代表隊僅靠羅嘉翎踢回1面銀牌。

曾在2018年拿下雅加達亞運金牌的蘇柏亞，在這屆世錦賽首輪抽到長籤免戰，第2輪擊敗義大利選手，接著16強面對哈薩克的卡拉賈諾娃（AzizaKarajanova）再以2比0的積分過關。

晉級8強後蘇柏亞面對大會頭號種子、中國好手左菊，首局尾聲蘇柏亞和對手戰成7比7平手時，被對手一記上端攻擊失3分陷入劣勢，最終以9比10的分數輸掉首局，積分以0比1落後。

第2局蘇柏亞加強中段側踢，讓對手難以適應，以10比3的分數扳回1局，雙方積分戰成1比1平手。

來到決戰的第3局，雙方一路激戰成7比7平手，時間結束前33秒，蘇柏亞以一記正拳搶下1分，但隨即被裁判判犯規又送對手1分，儘管教練舉牌抗議，但重新檢視影片後仍維持原判，雙方又戰成8比8平手。

比賽終了前24秒，左菊抓到空檔以一記正拳搶下寶貴的1分超前，儘管剩餘時間蘇柏亞全力反撲，但還是沒能搶得分數，在第3局以8比9落敗後，最終以積分1比2輸掉比賽。

去年的跆拳道世錦賽，蘇柏亞同樣在8強賽以1比2的積分不敵左菊。至於同日出賽的李孟恩，在男子87公斤以上級的賽事次輪不敵對手遭到淘汰。

總計2023年跆拳道世錦賽，台灣僅靠著5月29日出賽的羅嘉翎在女子57公斤級踢回1面銀牌。

蘇柏亞 世錦賽 跆拳道

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