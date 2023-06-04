田徑亞青賽／熟悉的後段 陳政安不因身材矮小而怯戰

儘管身高僅168公分，與其他男子400公尺好手站在一起身材變得相對嬌小，但桃園高中陳政安卻絲毫不怯戰，在今天登場的U20亞青賽男子400公尺決賽，在最後100公尺連續超過3名身材比他更高大的國外選手拿下銅牌，生涯首度征戰國際賽就抱回獎牌。

今年全中運在男子400公尺以破個人生涯最佳47秒53拿下金牌的陳政安，當時就是靠著精彩的後段加速贏得比賽，而今天在亞青賽場上他再度複製神奇表現，在最後100公尺出彎後還排名8名選手中的第6名，但隨後他連超泰國、南韓與阿曼選手，最終拿下銅牌，也是中華隊今天的第二面獎牌。

談到在比賽後段的逆轉演出，陳政安賽後帶著自信的笑容說了5字「熟悉的後段」，他直言雖然開賽時的落後確實讓他有點擔心，不過也想回歸到全中運時的跑法，最終在個人生涯首場國際賽，就達成打破個人最佳並拿下獎牌的兩大目標，「現在想起來還是蠻不可思議的，因為賽前覺得自己狀態沒有那麼好。」

而這場比賽包括陳政安在內，2至5名選手都打破個人最佳成績，展現了比賽強度之高，陳政安也直言確實是受到國外選手好表現的激勵，「他們前段都超快的，讓我整個腎上腺素被激發，雖然我身材比人家都矮小，但我已經很習慣大家這樣看我，我也不會因此覺得自己比別人差。」