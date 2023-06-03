柔道／中部五縣市錦標賽登場 楊勇緯、林真豪代表宣誓

台中市重視基層柔道人才的培育，112年中部五縣市柔道錦標賽今天於台中東勢樂活運動館熱鬧登場，吸引逾800名優秀柔道好手參賽，市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場致意，歡迎各地優秀選手齊聚台中，勉勵大家盡情發揮實力爭取佳績，今天開幕典禮特別邀請台中之光，東奧銀牌國手楊勇緯與林真豪作為運動員宣誓代表，展演專業柔道技術，傳承實戰經驗。

李昱叡表示，台中培育柔道選手績效有成，繼楊勇緯東奧奪銀後，連續取得全國運二連霸、原民運三連霸佳績，更在國際賽場上表現亮眼，勇奪安塔利亞柔道大滿貫賽金牌、烏蘭巴托及阿布達比等大滿貫賽銀牌、世界柔道錦標賽與柔道大師賽銅牌，是我國首位登上柔道世界排名第一的選手；女將林真豪也在2021亞錦賽48公斤級獲得銅牌，雙雙展現國際競技實力，讓世界看到台灣、台中優秀的柔道人才。

台中市運動局表示，中部五縣市柔道錦標賽自93年復辦至今已邁入第20年，每年均雲集台中、苗栗、南投、彰化、雲林等縣市的高中、國中、國小及社會組柔道好手與會，為年度重大柔道賽事，賽事包括李宛庭、谷慕．勒巴克、及詹育晴等優秀地主選手參賽，展現台中市優異的柔道競技實力。

台中市運動局表示，市府致力推動柔道運動向下扎根，培育在地優秀人才，這屆特別使用符合國際柔道聯合總會指定的國際賽專用墊，讓選手能享有國際規格體驗，同時連年辦理各項指標性賽事，包括議長盃柔道錦標賽、武德盃中小學柔道錦標賽、台中市全市運動大會柔道競賽、大台中柔道錦標賽暨柔協盃柔道錦標賽、全國中正盃柔道錦標賽，提供選手交流舞台，盼能以賽代訓，提升台中柔道基層發展。

今天活動包括運動局長李昱叡、台中市體育總會角力委員會主任委員李成顯、台中市體育總會柔道委員會總幹事蔡勝良、台中市柔道協進會理事長張維志、中華民國柔道總會裁判主任委員許克屏、苗栗縣體育會柔道委員會主任委員張逢洲、雲林縣柔道委員會總幹事丁學緯、彰化縣體育會柔道委員會主任委員林士聖等人均到場支持。