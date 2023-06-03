快訊

苗栗市鬧區驚傳氣爆意外 攤位炸飛、3人受傷緊急送醫

蔡阿嘎拍「5間日本超難吃連鎖店」挨轟　急刪影片道歉

MLB／大谷翔平遭9安、2轟掃射 6局失5分吞本季第2敗

法網／約克維奇喊醫療暫停挨噓 批觀眾「沒禮貌」

中央社／ 巴黎2日綜合外電報導
約克維奇在第2盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四起；他賽後批評觀眾「沒禮貌」。 法新社
約克維奇在第2盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四起；他賽後批評觀眾「沒禮貌」。 法新社

塞爾維亞名將約克維奇今天在法國網球公開賽第3輪比賽中擊敗西班牙好手福基納。約克維奇在第2盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四起；他賽後批評觀眾「沒禮貌」。

約克維奇（Novak Djokovic）正朝向男單第23次大滿貫冠軍紀錄前進，同時爭取生涯第3個法網冠軍。他今天以7-6（7/4）、7-6（7/5）、6-2擊敗世界排名第34的福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。

約克維奇目前排在世界第3名，這是他連續14年晉級法網16強，下一戰對手將是秘魯選手瓦里拉斯（Juan Pablo Varillas）。

約克維奇第三輪擊敗西班牙好手福基納。 美聯社
約克維奇第三輪擊敗西班牙好手福基納。 美聯社

法新社報導，約克維奇在第2盤結束時因左大腿問題叫了醫療暫停，已看了3小時比賽的觀眾對此非常不滿。

36歲的約克維奇是評價兩極的網壇人物，有人鼓起諷刺的掌聲，也有人豎起大拇指。

他說：「我認為大多數人來這裡是為了享受網球，或支持某名球員，不過就是有些人喜歡對你做的每一件事發出噓聲。」

「我覺得這相當沒禮貌，坦白說，我不能理解。但這是他們的權利。他們花錢買票，可以為所欲為。」

「實際上，99%的時間我都會保持沉默，但有時我不同意，因為我覺得，當有人不尊重別人時，應該要有人回應他或她。」

美國網球選手弗里茨（Taylor Fritz）昨天擊敗了本屆賽事最後一名法籍選手瑞德克內希（ArthurRinderknech），當時觀眾席也發出噓聲，弗里茨將食指放到嘴唇前，要觀眾安靜。

約克維奇被問及與巴黎球迷之間愛恨交織的關係時，回答說「時好時壞」。

多年來，巴黎球迷從不掩飾他們偏愛瑞士選手費德勒（Roger Federer）和西班牙選手納達爾（RafaelNadal）。費德勒已於2022年退役；納達爾今年為了養傷而缺席法網賽事。

約克維奇賽後受訪時說：「我早知道這會是一場艱難的體力戰。我們前兩盤就打了3小時。如果我輸掉第2盤，可能會打到5小時。」

他還說，福基納「是了不起的戰士，比賽中沒有太多弱點」，「但勝利就是勝利，我為自己今天的打法感到非常自豪」。

法網 納達爾

延伸閱讀

法網／謝淑薇晉級混雙16強 將對決詹皓晴

法網／莎芭蓮卡晉女單16強 封后熱門續保未失一盤

法網／美國弗里茨贏下地主好手 面對觀眾噓聲用閉嘴手勢回應

法網／納達爾接班人 西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯晉32強

相關新聞

法網／約克維奇喊醫療暫停挨噓 批觀眾「沒禮貌」

塞爾維亞名將約克維奇今天在法國網球公開賽第3輪比賽中擊敗西班牙好手福基納。喬科維奇在第2盤結束時叫了醫療暫停，觀眾噓聲四...

田徑亞青賽／3亞運達標好手領銜 林仲威盼衝出49秒佳績

相隔4年再度舉辦的U20亞洲青年田徑錦標賽，今天晚間將在南韓醴泉體育場開幕，明天將展開為期4天的賽事，而我國今年共派出3...

田徑亞青賽／孝琳擔任開幕表演嘉賓 我國好手蓄勢待發

第20屆亞洲U20青年田徑錦標賽今天晚間將在南韓醴泉郡體育場開幕，我國今年共派出34名選手由總教練邱為榮領軍參賽，而今天...

桌球／捷報！台灣小將許宸逢、劉羽英 跨級挑戰WTT捷克青少年公開賽混雙19歲組奪冠

Total Swiss公司自2017年起開始贊助桌球運動，已有6年的時間，18歲的許宸逢以及另一位14歲的小選手劉羽英在WTT捷克青少年桌球公開賽中贏得混雙19歲組冠軍，表現相當優秀。 許宸逢一

羽球／泰國公開賽 台灣混雙葉宏蔚、李佳馨挺進4強

超級500的泰國羽球公開賽今天進行各組8強賽，台灣2組人馬征戰。混雙組合葉宏蔚、李佳馨，以21比18、21比9擊敗日本搭...

足球／梅西赴中國友誼賽 門票開價2萬被斥「搶劫」

根據主辦單位今天公布票價，中國球迷最多需要支付高達4800元人民幣（約新台幣2萬元）才能看到阿根廷球星梅西在北京友誼賽中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦